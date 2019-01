Achmea: ‘Eén op de vijf Nederlanders verwacht erop vooruit te gaan’

Ondanks een toenemend aantal tekenen van economisch herstel, verwacht slechts 19% van de Nederlanders er na Prinsjesdag op vooruit te gaan. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Financiële Zekerheid’ dat onderzoeksbureau GfK voor Achmea heeft uitgevoerd. “Nederland scoort gemiddeld een 6,3 op de vraag hoe zeker men zich voelt over zijn financiële situatie”, schrijft Achmea.

Mensen in Oost-Nederland scoren met een 6,6 hoger dan ondervraagden uit de Randstad (6,2). Daarnaast blijkt dat vooral de jongeren tot 25 jaar zich zorgen maken over hun financiële situatie. Ze scoren gemiddeld het laagst met een 6,1. Nederlanders maken zich vooral zorgen over de hoogte van hun pensioen, het behoud van werk en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. “Vaak ziet men de overheid als belangrijkste partij die hier iets aan moet doen. De mensen die zichzélf verantwoordelijk voelen, kunnen dit vaak nog niet vertalen naar concreet gedrag”, stelt Achmea.

Hoewel een meerderheid (62%) vooral zichzelf verantwoordelijk vindt voor zijn financiële situatie, blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders (53%) vindt dat de overheid niet nóg meer verantwoordelijkheid bij de burger moet neerleggen. Eén op de vijf Nederlanders vindt de overheid de verantwoordelijkste partij om financiële zekerheid te bieden. Deze uitkomst is in lijn met een eerder onderzoek dat Achmea in april liet uitvoeren naar de participatiesamenleving.