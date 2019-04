Weinig begrip voor Draijers kritiek over oneerlijke concurrentie

Het Verbond laat via een woordvoerder weten dat de opmerkingen van Draijer ‘kort door de bocht en grotendeels onwaar’ zijn. Verzekeraars hebben volgens de brancheorganisaties bij NHG-hypotheken en hypotheken met een LTV boven de 80% juist hogere kapitaaleisen dan banken. Bij huiswaardes die de hypotheeksom ver overstijgen zijn verzekeraars wél in het voordeel.

Waarom Draijer het tegenovergestelde beweert, is de woordvoerder niet duidelijk. “Het zou kunnen dat hij zich baseert op de oude regels over het risicobeheer. Wij denken dat de banken misschien ook een beetje nerveus worden. Wat ons betreft is het goed dat er meer concurrentie op de hypotheekmarkt komt, aangezien de winstmarges relatief hoog waren. Het is goed dat verzekeraars zich ook hebben gemeld. Zeker omdat het langlopende verplichtingen zijn, net als de risico’s van verzekeraars.”

Appels en peren

Jeroen Looman, partner bij MUNT Hypotheken, erkent wel dat voor zijn bedrijf de kapitaaleisen lager liggen dan die van banken. Maar volgens hem is het een kwestie van appels met peren vergelijken. “Het is zo dat banken gedwongen zijn om meer kapitaal aan te houden door Europese regelgeving. Dat is onder meer voortgekomen uit het gedrag van banken voor de crisis, in die zin zou je kunnen zeggen dat ze het een beetje aan zichzelf te danken hebben. Het toezicht op beleggingsfondsen is nu eenmaal anders. Beleggers zijn meer monoliners, terwijl banken meer activiteiten hebben. Ik begrijp dat dat vervelend is voor de Rabobank. Maar ik denk dat banken het diep in hun hart prima vinden om hun hypotheekaandeel nu te stabiliseren.”

Naast de kapitaaleisen stipt Looman ook aan dat nieuwkomers doorgaans veel minder kosten hebben dan de grote banken. “De Autoriteit Consument en Markt, toen nog de Nederlandse Mededingingsautoriteit, heeft in 2011 onderzoek gedaan naar wat een hypotheek de verstrekker gemiddeld kost. Onze kosten zijn ongeveer de helft van die van de banken. Wij hebben het voordeel dat we geen historie meedragen, geen dure overhead hebben en geen oude projecten met ons meedragen.”

Manke vergelijking

Ook Syntrus Achmea Real Estate & Finance, dat liet weten dat het via onder meer pensioenfondsen in het eerste halfjaar € 600 mln extra aan vermogen heeft binnengehaald, herkent zich niet in de kritiek van de Rabobank. De vergelijking is niet correct, laat een woordvoerder weten: “In onze ogen is er geen sprake van oneerlijke concurrentie, omdat banken en pensioenfondsen elk op een eigen speelveld opereren. Banken maken gebruik van leverage, terwijl pensioenfondsen voor 100% met eigen vermogen werken. Vergelijkingen daartussen gaan mank.”