Venn Partners streeft naar hypotheekportefeuille van € 2 mld

De Britse vermogensbeheerder Venn Partners wil op termijn € 2 mld per jaar aan hypotheken verstrekken in Nederland. Marc de Moor, die leiding geeft aan de Nederlandse tak van Venn Partners, zegt woensdag tegen het Financieele Dagblad dat hij inmiddels genoeg investeerders heeft gevonden om het doel te realiseren.

De Moor verwacht niet de hypotheekportefeuille gelijk in het eerste jaar te laten groeien tot € 2 mld. “Je moet eerst een naam opbouwen, ook bij de distributiepartners”, zegt hij tegen het FD. “Het duurt een tijdje, maar het moet op termijn wel lukken.” Begin dit jaar maakte De Moor bekend dit jaar wel de ambitie te hebben om eind 2015 minstens € 1 mld aan hypotheken te verstrekken. Mocht Venn Partners het doel van € 2 mld uiteindelijk halen dan is dat goed voor 3% tot 4% van de hypotheekmarkt.

Steeds meer nieuwe spelers betreden de Nederlandse hypotheekmarkt. Toch lijkt De Moor zich geen zorgen te maken. “De markt is groot genoeg. Er is een stevige groei in de vraag naar hypotheken, terwijl de traditionele spelers allemaal een pas op de plaats maken”, aldus De Moor. Hypotheekverstrekkers als Elan, Munt en het Canadese Maple winnen steeds meer terrein op de hypotheekmarkt. Ook de fondsen van Aegon en Achmea blijken succesvol te zijn. Door de toegenomen concurrentie zien banken hun marktaandeel steeds verder slinken.