Rabobank positief over Nederlandse woningmarkt

Dit jaar wisselen naar verwachting 170 tot 185 duizend woningen van eigenaar. In 2016 zal dit aantal stabiliseren en worden naar verwachting 170 tot 190 duizend woningen verkocht. De prijzen stijgen in 2015 waarschijnlijk met 2 tot 3,5% ten opzichte van 2014. Volgend jaar bedraagt de gemiddelde prijsstijging naar verwachting 2,5 tot 4,5%. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

“De aantrekkende economische groei is belangrijk voor de woningmarkt”, zegt woningmarkteconoom Pieter van Dalen van de Rabobank. “De groeiende werkgelegenheid zorgt voor een hoger gemiddeld besteedbaar inkomen. Samen met de lage hypotheekrente en het hoge consumentenvertrouwen biedt dat perspectief voor verdere groei.”

Belemmerende factoren

Daar staan factoren tegenover die een nog hogere groei voorkomen. Van Dalen: “Een kwart van de huizenbezitters heeft een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning en huizenkopers mogen minder lenen ten opzichte van hun inkomen en de waarde van de woning. Deze belemmerende factoren hebben naar verwachting echter een kleiner effect op de groei dan de stimulerende factoren.”

Goedkopere segment

De groei van de woningmarkt concentreerde zich tot voor kort in het goedkopere segment, vooral appartementen. Door de stijgende huizenprijzen en de lage hypotheekrente worden doorstromers actiever en haken de duurdere segmenten aan bij de groei.

“Vrijstaande woningen en twee-onder-één-kappers wonnen in het tweede kwartaal weer wat marktaandeel terug. Ook de prijzen van woningen uit het duurdere segment stegen in het afgelopen kwartaal”, aldus Van Dalen.

Randstad

De groei van de woningmarkt is niet voorbehouden aan de Randstad. Elke provincie noteerde in de eerste helft van dit jaar een toename van de verkopen ten opzichte van 2014. Ook stegen in elke provincie de prijzen. Volgens Van Dalen zijn er binnen Nederland echter wel degelijk verschillen.

“Vooral in de grote steden gaat het momenteel erg hard. In Amsterdam kostte een woning in het tweede kwartaal van 2015 gemiddeld 8% meer dan een jaar geleden. Maar omdat daar de prijzen nog steeds 6% lager zijn dan in 2008 en vanwege de lage hypotheekrente is de betaalbaarheid zelfs in Amsterdam nog beter dan voor de crisis.”