Ook Syntrus Achmea groeit in hypotheken

Het bericht past in de trend dat verzekeraars en pensioenfondsen steeds meer voet aan de grond krijgen op de hypotheekmarkt. Syntrus is al decennia actief op de markt, maar maakt de laatste jaren een ‘razendsnelle’ groei door. In totaal hebben 45 klanten € 4,7 mld belegd in het Particuliere Hypothekenfonds en het Tellius Hypothekenfonds. Dat geld komt onder meer bij enkele pensioenfondsen en Achmea weg.

“Steeds meer pensioenfondsen waarderen ons Hypothekenfonds”, zegt directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. “Woninghypotheken zijn voor hen een zeer aantrekkelijke belegging, omdat tegenover een goed, stabiel rendement een relatief gering risico staat. Daarmee zijn ze een goed alternatief voor laag renderende staatsobligaties. Behoudens het advies doen wij de complete dienstverlening in eigen huis. Daarmee kunnen we zowel onze opdrachtgevers als de consument optimaal van dienst zijn.”