Zomerserie (1): zeven vragen aan Wilfred Mooij van Geijsel Kroon

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De aftrap komt van Wilfred Mooij, directeur van Geijsel Kroon .

1.Wat doe jij in de zomer?

“In de zomer ga ik zo veel mogelijk naar Texel, we hebben daar een oud schuurtje met een moestuintje. Daar werk ik op de laptop, ook op de dagen dat ik vrij ben, stiekem toch een beetje.”

2.Wat is je boodschap aan Merel van Vroonhoven van de AFM?

“Ik denk dat met haar aantreden de menselijke (mooie schoenen)-maat weer terug is. Zij heeft een coöperatieve attitude, ik vind dat een goede zaak.”

3.Wat is je boodschap aan Jeroen Dijsselbloem?

“Eerlijk is eerlijk, ik vind dat hij goed bezig is en hij brengt ons in de positie om uiteindelijk het broodnodige maatschappelijke vertrouwen terug te winnen. Shame on us, dit hadden we als branche al lang zelf moeten regelen.”

4.Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan morgen meteen veranderen aan de verzekeringsbranche?

“Ik zou een egoverbod invoeren.”

5.Welk boek ga je lezen?

“Ik ga het gras maaien en mijn bietjes water geven, even geen tekst in mijn vakantie.”

6.Van welk bedrijf zou de verzekeringsbranche wat kunnen leren?

“Van de TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming). Dit bedrijf heeft vanaf de oprichting intrinsiek het klantbelang centraal staan. Daar is geen regelgeving voor nodig. Alles klopt daar en iedereen is vriendelijk. Echt een voorbeeldbedrijf voor mij in alle opzichten.”

7.Welke innovatie gaat de branche (binnen jouw werkgebied) echt veranderen?

“Het A t/m Z pakket van het Nederlands Volmachtbedrijf. Daar werken we nu een paar maanden mee en dit heeft de negatieve spanning bij de binnendienst veranderd in een winning mood. Het is fantastisch om te zien hoe robotisering voor werkplezier kan zorgen. Uiteraard is dit ook de verdienste van de veranderingsbereidheid van onze medewerkers. Ik ben apetrots op hun inzet en mentaliteit.”