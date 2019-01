Verhoging hypotheekrente bij SNS

SNS heeft vandaag gezegd de rentetarieven voor hypotheken te gaan verhogen. Het gaat om lichte stijgingen en het is de tweede maand op rij dat SNS de hypotheekrente verhoogt.

Deze maand gaat het om een verhoging van de rente bij een rentevaste periode van tien jaar met een Nationale Hypotheek Garantie. Die stijgt met 0,2 procentpunt naar 2,55%. Het tarief voor een rentevaste lening van zes jaar stijgt met 0,15 procentpunt naar 2,45%. Voor de vaste periode van twaalf jaar is de stijging even hoog, die rente gaat naar 2,9%. De korte rentevaste perioden blijven op een gelijk niveau. In juni verhoogde SNS al de hypotheekrente op alle hypotheken met een NHG met 0,1 procentpunt.