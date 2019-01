VEH ziet rentemarges hypotheek fors dalen

De rentemarges op hypotheken met een langere rentevaste periode zijn in mei fors gedaald. Dat blijkt uit de Eigen Huis Rentebarometer. In mei was er sprake van een stijging van de financieringskosten, maar bleef de hypotheekrente stabiel. Hierdoor daalde de winstmarge voor de rentevaste periode van 10 jaar met 0,31 procentpunt.

Vereniging Eigen Huis (VEH) denkt dat de daling van de winstmarge veroorzaakt wordt door onder andere concurrentie met verzekeraars en pensioenfondsen. “We zien al enige tijd dat de top drie grote banken marktaandeel verliezen ten opzichte van verzekeraars en pensioenfondsen. Om het marktaandeel op peil te houden kunnen de grote banken de gestegen tarieven op de kapitaalmarkt niet ineens doorrekenen in de hypotheekrente. Verzekeraars en pensioenfondsen worden in mindere mate getroffen door de gestegen kosten omdat zij minder afhankelijk zijn van financiering op de kapitaalmarkt”, zegt Rob Mulder, directeur van VEH.

Stijgende kosten

In juni verhoogden de meeste banken hun rente met 0,1 à 0,2 procentpunt waardoor de kosten stijgen van de acceptatie- en beheerafdelingen en de winstmarge verder wordt gedrukt. Mensen willen nog snel profiteren van de lagere tarieven, stelt VEH. “Deze drukte was al groot vanwege de aanscherping van de leennormen per 1 juli en de grote hoeveelheid verzoeken van bestaande klanten om het bestaande rentecontract open te breken (oversluiten en rentemiddeling). Door de rente geleidelijk te verhogen ten koste van de marge ontstaat er minder onrust in de markt en minder werkdruk bij de bank”, aldus Mulder.

Kortere rentevaste periode

De Eigen Huis Rentebarometer geeft aan dat de financieringskosten voor de kortere rentevaste perioden in mei niet of nauwelijks zijn gestegen. Dit kan, volgens VEH, verklaren waarom er recent een stijging te zien was van de rente voor langere vaste perioden en niet van de rente die voor kortere perioden wordt vastgezet.