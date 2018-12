Steeds meer vrouwen worden financieel planner

In 2015 bestond 45 procent van de geslaagden voor het financieel plannersdiploma FFP uit vrouwen: een stijging van 16,2 procent in vergelijking met de eerste helft van 2014. Daarmee komt het totaal aantal vrouwelijke gecertificeerd financieel planners in Nederland op bijna 1200.

Dat blijkt uit onderzoek van de beroepsorganisatie voor financieel planners FFP. In absolute zin is het aantal vrouwelijke financieel planners in de periode 2013 tot en met de zomer van 2015 gestegen van 1044 tot 1184. Daarmee is ongeveer 31 procent van het totaal aantal gecertificeerd financieel planners vrouw.

Gelijke kansen

FFP-directeur Bert Sonneveld juicht deze ontwikkeling toe: “Het is goed om te zien dat het aantal mannen en vrouwen steeds dichter bij elkaar komt te liggen. Niet alleen in de financiële planning, maar ook in het aantal topvrouwen in de branche en het stijgende aantal vrouwelijke ondernemers. De consument kan door de diversiteit steeds vaker een vertrouwensrelatie opbouwen met een financieel planner die bij hem of haar past.”

Greet Vernooij, één van de eerste gecertificeerd financieel planners in Nederland en FFP-Financieel planner van 2013, herinnert zich nog goed dat ze zichzelf als vrouw moest bewijzen in de financiële wereld. Die tijden zijn definitief voorbij. “We hebben te maken met een veranderende wereld, waarin vrouwen hun kennis en kunde niet meer hoeven te bewijzen. Het geslacht van een financieel planner is niet belangrijk, het gaat om de kwaliteit van het advies.”