Kadaster: woningprijzen blijven stijgen

De prijsstijging is het hoogst in Amsterdam, meldt het Kadaster. De prijzen liggen nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder en al sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Het gemiddelde prijsniveau ligt inmiddels even hoog als in oktober 2003. Sinds het dal in juni 2013 zijn de prijzen met bijna 5% gestegen, vergeleken met het absolute dieptepunt in augustus 2008 is de stijging 17,6%.