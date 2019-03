ING: Nederlanders zien huizenprijsrally niet terugkomen

Van de 67% die denkt dat huizenprijzen de komende tien jaar zullen stijgen, verwacht slechts 13% een stijging van meer dan 2% gemiddeld per jaar. Daarmee zien Nederlanders massaal de huizenhausse van voor de kredietcrisis niet terugkeren. Dit blijkt uit de ING Financieel fit Barometer.

Koopkracht

Nederlandse huishoudens zijn ook positiever geworden over hun eigen portemonnee. Velen gaan er voor het tweede jaar op rij in koopkracht op vooruit, mede doordat lonen sneller stijgen dan de inflatie. Het ING Economisch Bureau gaat uit van een gemiddelde cao-loonstijging van 1,4% en een inflatie van 0,6% voor dit jaar.

Herstel

Ook de huizenmarkt herstelt. Het ING Economisch Bureau verwacht dat er dit jaar in totaal 170.000 woningen van eigenaar wisselen, zo’n 20 duizend meer dan vorig jaar. Huizenprijzen zullen de komende 10 jaar gemiddeld met zo’n 2% per jaar stijgen. Dit jaar en de eerstkomende jaren kan deze prijsstijging zelfs wat hoger uitvallen. Dit komt door de lage rentestand, de goede betaalbaarheid, inhaalvraag vanuit de crisisjaren en de achterblijvende woningbouwproductie. Per regio zijn er wel grote verschillen te verwachten in prijsontwikkeling.

Rijk

Nederlandse huishoudens zijn realistischer over de toekomstige prijsontwikkelingen in hun eigen woonplaats, meldt ING. “Zij rekenen zich niet langer rijk. Weliswaar verwachten twee van de drie huishoudens dat de huizenprijzen in hun dorp/stad zullen stijgen, maar de grootste groep (54%) verwacht dat deze prijsstijging gematigd (tot 2% per jaar) zal zijn. Slechts 13% verwacht dat de prijzen meer dan 2% zullen stijgen. Daarmee zien Nederlanders massaal de huizenhausse van voor de kredietcrisis niet terugkeren”, meldt de bank.

Maandlasten

Voor veel woningbezitters waren financiële motieven van groot belang toen ze besloten hun huis te kopen (in plaats van een woning te huren). Voor drie op de tien (30%) vormden lagere maandlasten de belangrijkste reden. Eén op de zes (17%) koos voor kopen om zo te kunnen profiteren van de waardestijging van de woning. Maar inmiddels zijn de redenen van huishoudens om een huis te kopen veranderd.

Motief

Toekomstige kopers leggen minder de nadruk op de financiële motieven: de lagere maandlasten en met name het profiteren van de waardestijging van de koopwoning verliezen flink terrein (-10% punt). Tegenwoordig voert een niet-financieel motief de boventoon. Meer dan een derde van de toekomstige huizenkopers geeft namelijk de voorkeur aan kopen boven huren omdat een koophuis geheel op hun eigen woonwensen kan worden aangepast. Opgeschrikt door de recente daling van de huizenprijzen beseffen Nederlanders dat financieel gewin geen automatisme meer is bij het kopen van een huis; zij zien het eigen huis weer voornamelijk als plek om te wonen in plaats van een investering, aldus ING.

Onder water

In Nederland heeft naar eigen zeggen 18% van de woningbezitters te maken met een hypotheekschuld die hoger ligt dan de waarde van hun huis. Prijsstijgingen kunnen zorgen voor een verbetering van hun ‘onder water’ stand, maar niet in alle regio’s stijgen de prijzen even hard. Extra aflossen is een andere mogelijkheid om weer ‘boven water’ te komen. Van de huishoudens die ‘onder water’ staan lost 13% extra af, de overgrote meerderheid met als doel weer ‘boven water’ te komen.

Opvallend is dat ook veel huishoudens die ‘boven water’ staan extra aflossen. De noodzaak lijkt voor hen veel kleiner, maar het aandeel in deze groep die extra aflost ligt met 23% juist hoger. Lagere maandlasten of ‘gewoon van de schuld af willen’ vormen voor hen de belangrijkste redenen om extra af te lossen.