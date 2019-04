Werkt execution only in de hypothekenmarkt? Hypotheek24 meent van wel. Andere nieuwkomers vinden advies toch ook wel belangrijk. Op 17 september komen al die meningen bij elkaar.

Hoe groot wordt online hypotheekadvies? En wat moet de hypotheekadviseur doen om de klant echt te bedienen? Vragen waar we op 17 september antwoord op willen geven op am:hypotheken.

Online hypotheken vormen een belangrijke rode draad in de dag. Peter Ruys van Hypotheek24, Bouwe Kuik, die deze zomer een nieuw hypotheekinitiatief lanceert en Joris Lange die verantwoordelijk is voor de online activiteiten van de Rabobank op hypotheekgebied, geven hun mening en gaan met elkaar in debat.

Hidde Coebergh van ING Hypotheken, Martin Koot van MoneyView en Pieter van Tuinen van de Van Bruggen Adviesgroep laten hun licht schijnen over actief klantbeheer.

Het derde blok gaat over de toekomst van de hypotheekdistributie met Olivier Tardieu van EyeOpen, Peter Besuijen van Maple Bank en Daan Dijkhuizen van Topicus. Ook zij geven hun mening en gaan met elkaar in debat over de issues in de markt.

IBM laat zien wat zijn supercomputer Watson voor hypotheekadviseurs kan betekenen. Maar draait het dan alleen om techniek? Nee, Bas Hoogland laat zien hoe klantvriendelijkheid het verschil maakt.

In een eerder gesprek met amweb zei Hoogland: “Je moet zoeken naar mensen die praten in klanten en niet in transacties. Als je het zelf niet leuk vindt om het klanten naar de zin te maken, dan moet je iets anders doen”.

