Aantal NHG-hypotheken stijgt 16% ondanks daling van grens

Ondanks een daling van de NHG-grens is het aantal nieuwe hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie het afgelopen half jaar met 16% gestegen. In het eerste half jaar van 2014 werden er 53.100 NHG-hypotheken afgesloten tegen 62.800 in de eerste helft van 2015. Dat blijkt uit het kwartaalbericht van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Het hoge aantal nieuwe garanties wordt, volgens de stichting, vooral veroorzaakt door de groei van de hypotheekmarkt. Het is niet alleen goed nieuws want het aantal huiseigenaren dat een beroep deed op NHG, is ook gestegen. In het eerste half jaar van 2014 werden er 2.260 verliesdeclaraties ingediend, in 2015 steeg dit aantal naar 2.398. Wel is het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag gedaald van ruim € 40.000 in het eerste half jaar van 2014 naar ruim € 38.000 in het afgelopen half jaar.

De maximale grens voor een nieuwe hypotheek met NHG daalt al enkele jaren. Per 1 juli 2015 is die grens gedaald van € 265.000 naar € 245.000. Vanwege de 6% bijkomende kosten mag de koopsom nu nog maximaal € 231.132 zijn, om in aanmerking te komen voor NHG.