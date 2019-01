Woningprijzen stijgen al meer dan een jaar

Bestaande koopwoningen verwisselden in mei voor een gemiddeld 2,6% hogere prijs van eigenaar dan diezelfde maand een jaar geleden. Mei 2014 was overigens de eerste maand sinds 2011 dat de huizenprijzen weer hoger waren dan dezelfde maand een jaar eerder. Het gemiddelde prijsniveau van afgelopen maand ligt intussen op het niveau van oktober 2003. Sinds het dieptepunt in juni 2013 zijn de woningprijzen weer aangetrokken met 4,8%. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 zijn de woningprijzen 17,8% lager.