‘Voor een op de vijf huiseigenaren is oversluiten gunstig’

Ondernemers op de hypotheekmarkt zeggen in het FD dat het voor een op de vijf huiseigenaren aantrekkelijk zou kunnen zijn om hun hypotheek over te sluiten. De gemiddelde besparing zou op € 1.300 liggen. Maar voor adviseurs zit in oversluiten door het provisieverbod geen aantrekkelijk verdienmodel.

Thomas de Leeuw van internetonderneming Ikbenfrits.nl komt met die bewering. Hypotheekadviseurs hebben volgens hem sinds het provisieverbod niet altijd baat bij een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van overstappen. Dat wordt beaamd door Jeroen van Hessen van MUNT Hypotheken: “Hypotheekadviseurs zijn veel tijd kwijt om uit te rekenen of het zinvol is om over te stappen. Als het verstandig is om over te sluiten, zijn consumenten bereid voor dat advies te betalen. Maar als het beter is om niets te doen, kunnen tussenpersonen hun kosten moeilijk in rekening brengen.”

Het provisieverbod heeft zo volgens Van Hessen een onbedoeld bijeffect, tussenpersonen zien weinig brood in veel tijd in een overstap stoppen. “De berekening hoeft niet veel tijd in beslag te nemen”, zegt woordvoerder Jill Aalders. “Het aantal oversluitingen in het eerste kwartaal van dit jaar lag zo’n 80% hoger dan het aantal oversluitingen in het eerste kwartaal van 2014.”

Eigen bank

Op de website van De Leeuw kunnen klanten zelf uitrekenen of het gunstig is om over te stappen. Vooralsnog kan dat alleen nog op basis van het veranderen van de hypotheek bij hun eigen bank. Een lagere rente afdwingen bij de eigen bank zonder oversluiting zou kunnen a;s de loan to value lager is dan bij het afsluiten van de hypotheek. Maar volgens De Leeuw doen alleen ASR, Obvion, NIBC en MUNT dit automatisch. De Leeuw: “Bij ABN Amro, ING en Rabobank wordt het rentetarief alleen aangepast als je zelf het initiatief neemt.”