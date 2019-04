VEH: vertrouwen in herstel woningmarkt blijft

De Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis (VEH) laat zien dat ook in mei het vertrouwen van consumenten in het herstel van de woningmarkt relatief hoog is. De waarde van de marktindicator eindigt op 105, waar 100 de neutraal waarde is.

De nog altijd lage hypotheekrente, de relatief goede betaalbaarheid van de woningen en het nog altijd ruime aanbod dragen stuk voor stuk bij aan het gevoel dat veel mensen hebben dat het een gunstige tijd is om een huis te kopen.

Hypotheekrente

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (48%) verwacht dat de hypotheekrente de komende 12 maanden hetzelfde blijft (36%) of verder zal dalen (12%). Ruim een kwart verwacht een stijging van de rente. Hoe het vertrouwen van huizenkopers – en daarmee de markt – reageert op een stijgende rente, is onvoorspelbaar. Op dit moment lopen de rentetarieven na een lange periode weer iets op, maar historisch gezien is het niveau nog steeds erg laag. Zo verhoogde gisteren de Rabobank de hypotheekrente weer iets.

Huizenprijzen

De verwachting over de ontwikkeling van de huizenprijzen verandert eveneens. Zo denkt 61% van de Nederlandse bevolking (61%) dat de huizenprijzen in de komende 12 maanden zwak tot matig zullen stijgen. Vorig jaar mei dacht 41% van de Nederlanders dat de huizenprijzen weer zouden gaan stijgen, de meerderheid verwachtte toen een verdere daling of een stabilisatie.

Onzekerheid

De aanscherping van de leennormen per 1 juli is ook een onzekere factor. Vooral lagere inkomens kunnen daardoor aanzienlijk minder hypotheek krijgen. De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat op diezelfde datum omlaag, van 265.000 naar 245.000 euro. Ten slotte stijgt het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6% over de loonkosten voor onderhoud en verbouwing op 1 juli weer naar het oude niveau van 21%.

Veel hypotheekaanvragen

Om de komende wijzigingen en een eventuele rentestijging voor te zijn, proberen veel huizenkopers nog onder de oude condities een hypotheek te krijgen. Als de wijzigingen in de komende periode het vertrouwen van huizenkopers aantasten, dan kan dat een periode van afkoeling inleiden voor de woningmarkt.