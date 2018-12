VEH: Mensen met restschuld nog niet altijd geholpen

Onder meer Argenta, MoneYou en Lloyds Bank kunnen een oude restschuld nog niet meefinancieren. Het aantal verzekeraars dat die mogelijkheid aanbiedt is wel gegroeid, blijkt uit de marktpeiling van VEH. Maar ze lopen nog achter bij een aantal grote banken, waaronder ABN AMRO, Rabobank en SNS Bank, die steeds vaker niet alleen bestaande klanten aanbieden om een restschuld mee te financieren, maar ook nieuwe klanten.

NHG

NN en Delta Lloyd komen er minder goed vanaf in de peiling van VEH. “Zij laten klanten met NHG in de kou staan. Deze geldverstrekkers, die samen enkele honderdduizenden klanten hebben, zijn alleen bereid een restschuldlening te verstrekken als de klant afziet van NHG, of als de nieuwe hypotheek buiten de normen van de NHG valt. VEH vindt dit onacceptabel: klanten worden gedwongen af te zien van een belangrijke zekerheid waarmee in onvoorziene omstandigheden een nieuwe restschuld voorkomen kan worden. Bovendien zorgt het vervallen van NHG voor een hogere rente en daardoor voor hogere maandlasten. De vereniging roept beide verzekeraars in een brief op om deze klantonvriendelijke voorwaarde per direct te schrappen.”

Restschuldfaciliteit

VEH vindt dat op zijn minst de eigen hypotheekverstrekker van de klant de mogelijkheid moet bieden tot ‘een passende restschuldfaciliteit’. Ook omdat volgens de belangenvereniging mensen die door dringende omstandigheden (scheiding, nieuwe baan) moeten verhuizen hun verhuiswens uit stellen tot de restschuld kleiner is geworden. “VEH vindt dat het minste wat geldverstrekkers in het belang van hun klanten zouden moeten doen. Huiseigenaren die dringend moeten of willen verhuizen, hoeven dan niet vast te blijven zitten in hun huidige woning. Een dergelijke extra lening moet altijd binnen de inkomensnormen vallen die daarvoor gelden.”