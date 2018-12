Rabobank: Woningmarkt herstelt zich in bijna alle regio’s

In die drie regio’s is de gemiddelde verkoopprijs in de jaren 2013-2014 gedaald in plaats van gegroeid, blijkt uit de studie van de Rabobank. In de overige 37 regio’s is de woningprijs de afgelopen jaren gestegen. Die opgang van de markt zit vooral in de noordvleugel van de Randstad in de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht, Agglomeratie Haarlem en Het Gooi en Vechtstreek. Daar steeg het aantal transacties met meer dan 50%. In perifere regio’s zoals Zuidwest-Drenthe blijft de ontwikkeling van zowel de prijs als transacties aan de lage kant.

De Rabobank kijkt positief naar de ontwikkelingen op de markt. Door de gedaalde woningprijzen, de lage hypotheekrente, de gestegen werkgelegenheid en het herstelde vertrouwen in de woningmarkt groeide het aantal woningtransacties in 2014 fors. De minder ruime woningmarkt zorgde op zijn beurt weer voor hogere prijzen. Rabobank-econoom Rogier Aalders: “Uit onze studie blijkt dat het herstel op de woningmarkt in elke regio is ingezet. Overal nam het aantal woningverkopen toe en in bijna alle regio’s stegen de gemiddelde verkoopprijzen.”