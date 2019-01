MUNT heeft al een miljard aan hypotheken verstrekt

Nederlandse pensioenfondsen hebben via MUNT Hypotheken inmiddels € 1 mld aan hypotheekkrediet verstrekt in de Nederlandse woningmarkt. Daardoor komt het marktaandeel van de hypotheekverstrekker, in september 2014 gestart, op 5%.

“Hieruit blijkt dat de Nederlandse consument echt toe was aan een nieuwe en no-nonsense aanbieder”, viert Jeroen Looman, directeur van MUNT, de mijlpaal. “Onze aanpak met een transparant product, scherpe rentes en snel duidelijkheid over de vraag of de lening wel of niet verstrekt kan worden, werpt zijn vruchten af.” De ambitie van MUNT was om binnen enkele jaren meer dan € 3 mld te investeren in de woningmarkt.

Voor de pensioenfondsen is dit een veilige en gedegen manier om hun kapitaal te beleggen. Looman: “Omdat pensioenfondsen graag hun kapitaal belegd willen zien, is het goed dat we in korte termijn een miljard aan hypotheken hebben uitgezet. Wij groeien nu al boven verwachting over onze eigen ambitie heen en de bereidheid van pensioenfondsen om kapitaal te investeren biedt veel potentie voor de toekomst. Dus ook de komende jaren verwacht MUNT Hypotheken een prominente rol als aanbieder van Nederlandse woninghypotheken te kunnen blijven vervullen.”