Meer klanten en vermogen voor Knab in 2014

Online bank Knab kende een goed jaar in 2014. Er kwamen tienduizenden nieuwe klanten binnen en het toevertrouwde vermogen vermenigvuldigde zich flink. Dat blijkt uit cijfers die Knab bekendmaakte over het vorige jaar.

In het bericht geeft de bank zelf al aan dat het in 2013 een valse start maakte. Maar, zo schrijft Knab: “De motor draait inmiddels op volle toeren. In 2014 hebben we de doelstellingen ruimschoots behaald. Zo kwamen er in totaal ruim 40.000 nieuwe klanten binnen bij de online bank. Daarbij zaten onder meer ruim 10.000 nieuwe zakelijke klanten, voor wie Knab sinds mei van het afgelopen jaar services aanbiedt.

Mede door de instroom van het aantal nieuwe klanten kwam er in 2014 ongeveer € 1 mld binnen aan toevertrouwd vermogen. Knab laat daarnaast weten een goede klanttevredenheid te hebben. De Net Promotor Score voor particuliere klanten zit op 26 en die van zakelijke op 32, terwijl grootbanken gemiddeld -20 scoren.