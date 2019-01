Dynamic Credit nieuwe speler op markt hypotheekverstrekkers

Een sneller acceptatieproces, het hele proces online en de keuze tussen execution only of advies. Het zijn de speerpunten waarmee Dynamic Credit Mortgages zich in het najaar als hypotheekverstrekker op de markt wil lanceren. De naam van het nieuwe initiatief wil CEO Bouwe Kuik, spreker op am:hypotheken, nog niet prijsgeven, maar hij licht alvast enkele tipjes van de sluier op.

Dynamic Credit is op dit moment een voor de consument nog onbekende partij op de markt. Het begeleidt nieuwe beleggers op de hypotheekmarkt en heeft een beleggingsmandaat voor het verstrekken van hypotheken. Maar in het najaar gaat het bedrijf zelf op de voorgrond treden door een online hypotheekverstrekker te lanceren. “De naam houd ik nog even geheim”, zegt Kuik (ex-IG&H) in gesprek met am. Maar hij vertelt wel over het waarom van het nieuwe label.

“Er gaat veel tijd verloren in het bemiddelings- en acceptatieproces van een hypotheek”, zegt Kuik. “Wij hebben ons gefocust op hoe je daar een grote stap voorwaarts kunt zetten. We hebben een inhoudelijk scherp acceptatiekader neergezet zonder grijze gebieden. Dus zo min mogelijk open normen die veel tijd aan persoonlijke inschatting van de acceptant vergen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die moeilijke financiële omstandigheden met zich meedragen. Voor die mensen is ons online model minder geschikt, die willen wij niet als directe klant, dat is de keuze die we maken. We mikken juist op de gemiddelde doelgroep.”

Onafhankelijke adviseur

‘Moeilijke’ klanten zijn wel welkom bij de nieuwe hypotheekverstrekker, maar dan via de adviseur. Kuik: “Onze overtuiging is dat we niet kiezen voor het distributiekanaal, maar voor de klant. Het afsluiten kan met de onafhankelijke adviseur of met ons online, we willen de klant niets opdringen.” Daarbij heeft Kuik ook een naar eigen zeggen ‘interessante propositie’ voor het intermediair. “De adviseur maakt gebruik van zijn normale, eigen hypotheekadviessoftware en krijgt van ons per kerende post een offerte terug en online inzicht in wat hij nog moet doen voor zijn klant.”

Op-en-neer-gedoe

Die online omgeving is dezelfde als die van de klant die ervoor kiest om direct te sluiten. “Je kunt daarin realtime zien hoe je ervoor staat in het proces. Wij beoordelen alles wat de klant uploadt binnen één werkdag. Er gaat bij het aanvragen van een hypotheek vaak veel tijd verloren door complexiteit of instructies die niet duidelijk zijn.” Ook omslachtige contactlijntjes kostten veel tijd, zegt Kuik. “De klant belt de adviseur, die neemt weer contact op met de verstrekker. Er is veel op-en-neer-gedoe. Daar gaat veel tijd aan verloren die geen klantwaarde oplevert, maar alleen irritant is. Wij hebben erop ingezet om dat tot een minimum te reduceren.”

Kuik vindt dat zijn toekomstige bedrijf zich onderscheidt van andere nieuwkomers op de markt zoals MUNT en Hypotheek24. “Wij zijn de enige die het hypotheekproces van kop tot staart online gaan brengen. De distributie van MUNT is 100% via het intermediair. En bij Hypotheek24 is advies niet mogelijk en het bemiddelingsproces niet online. Dus kan het niet dezelfde snelheid bieden als wij. Hypotheek24 heeft zich op een outlaw-achtige manier gepresenteerd, wij zullen dat positiever doen, meer onze eigen kracht benadrukken.”

Execution only

Het afsluiten van een hypotheek via het pad van execution only is ondanks veel kritiek van adviseurs volgens Kuik niet onverantwoord. “Wij zorgen voor een verantwoorde kredietverstrekking. We gaan alles uitvragen en goed beoordelen en bieden iedereen de keuze tussen het zelf doen en een adviseur. Die keuze is wel de eigen verantwoordelijkheid van de klant, maar alles gebeurt binnen de grenzen van wat wij verantwoorde kredietverlening vinden. Bovendien zijn er in het verleden met advies ook onverstandige hypotheken gesloten. Het is niet zo dat advies per definitie leidt tot een verantwoorde hypotheek.”

Buitenlandse investeerders

Dynamic Credit haalt op dit moment ongeveer de helft van het vermogen op bij buitenlandse partijen. Kuik legt uit waarom hypotheken uit ons land een populaire bestemming zijn voor buitenlands geld. “Nederlandse hypotheken hebben een goed rendement tegen een aanvaardbaar risico. De betalingsmoraal is goed en we hebben bovendien NHG als vangnet. Het risico is veel lager dan dat van bedrijfsobligaties.” Kuik rekent dan ook op een flinke toestroom van beleggers en klanten. Een paar jaar na de lancering dit najaar wil het nieuwe initiatief een significante speler op de markt zijn. “We mikken op een marktaandeel van 3% tot 5% in twee of drie jaar.”

