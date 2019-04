Voorwaardelijke celstraffen hypotheekadviseurs voor witwassen en oplichting

Een directeur en een medewerker van een hypotheek- en assurantiekantoor in Enschede hebben voor het plegen van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen . De mannen incasseerden geld voor verzekeringen die ze nooit afsloten en vervalsten verzekeringscertificaten.

De Enschedeërs maakten zich tussen 2006 en 2008 meerdere malen schuldig aan het verrijken van zichzelf ten koste van hun klanten. Een aantal van hen is door de oplichting in grote financiële problemen gekomen. De mannen sloten bij het regelen van de hypotheek of een lening zogenaamde verzekeringen af. Daarbij vroegen ze de klanten om een bedrag variërend van ongeveer € 3.500 tot en met ruim € 9.500. Die betalingen waren bedoeld om de verzekering in een klap van te betalen, maar een polis werd nooit gesloten. Het geld kwam op de rekening van de verdachten.

ABN Amro

Niet alleen de klanten, maar ook ABN Amro werd de dupe van de frauduleuze praktijken. De mannen vervalsten facturen voor verbouwingen aan de huizen van de klanten. Bij een van de slachtoffers werd naast een, rechtmatige, factuur voor het vervangen van de kozijnen ook een factuur bij ABN Amro ingediend voor het bouwen van een dakkapel. Die tweede nota was vervalst en de verdachten incasseerden het bouwdepot voor de niet-geplande verbouwingen. Daarnaast verstrekte ABN Amro een te hoge hypotheek, omdat deze was geraamd op verbouwingen die niet werden gepleegd. Zonder de dakkapel zou ABN Amro maximaal een hypotheek van € 240.000 hebben verstrekt, in plaats van de lening van € 275.000 die nu gesloten werd.

Straffen

De hoofdverdachte kreeg uiteindelijk een taakstraf opgericht van 240 uur. De cel hoeft de man niet in, maar hij krijgt wel een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet enkele slachtoffers een schadevergoeding betalen, een totaal bedrag van ruim € 16.000. De medeverdachte, een medewerker van het kantoor, kreeg een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.