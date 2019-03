Olivier Tardieu (eyeOpen): ‘Hypotheekadvies kan voordeliger als je automatiseert’

Olivier Tardieu is als managing director van eyeOpen een nieuwkomer in de hypotheekbranche. Na anderhalf jaar actief te zijn geweest verwondert hij zich nog steeds over het langzame tempo waarin innovatie in de branche gaat, de vernieuwingsslag moet volgens hem vooral van buitenaf komen. Am vroeg Tardieu naar zijn visie op de hypotheekmarkt. “Wij laten zien dat het wel goedkoper kan.”

Je werkte nooit eerder in de hypotheekbranche, met wat voor gevoel ging je in januari 2014 aan de slag?

“De dag voordat ik startte bij eyeOpen dacht ik: we kunnen dit op de ouderwetse manier doen, maar het kan ook op een nieuwerwetse. Daar kunnen we het verschil mee maken. Het gebeurt niet vaak dat iemand uit de branche zelf zegt: we moeten het lekker anders gaan doen. Die kans is er wel, maar het moet vaak van buitenstaanders komen. Ook hier zie je weer de vergelijking met de reisbranche: reisbureaus hebben niet Booking.com bedacht, dat hebben nieuwkomers gedaan.”

Wat doen jullie als relatieve nieuwkomer dan anders?

“Hypotheekadvies kan sneller en voordeliger als je allerlei stapjes automatiseert. De kwaliteit wordt daar niet minder van, want automatiseren werkt. Het hele proces van een hypotheekadvies hoeft niet te bestaan uit allerlei gesprekken met een adviseur. Natuurlijk hebben mensen altijd wel één vraag, daar kunnen ze dan over bellen. Dat kost een paar minuten, je hoeft dan niet een uur bij een adviseur te zitten. Als je vroeger op vakantie wilde, ging je naar een reisbureau. Dan ging er een map met folders open en koos je een vakantie. Dat zou je nu nooit meer doen. Een zelfde ontwikkeling is nu aan de gang in de hypotheekmarkt.”

Waar bestaat een goed hypotheekadvies volgens jou uit?

“Het gaat om mensen goed helpen. De klanten willen weten wat ze afsluiten, als je de informatie online goed kunt uitleggen is dat ook prima. Apple is daar het beste in. De voorkant, de interface is makkelijk, de achterkant is moeilijk, maar dat ziet de klant niet. En bij een vraag kunnen klanten dus bellen. Door die combinatie kunnen wij een goed advies geven en kan alles altijd wanneer de klant het wil.”

Wat vind je van het nieuwe initiatief Hypotheek24?

“Hypotheek24 is execution only. Er zijn heel weinig mensen die dat zelf kunnen, ik denk dat het heel lastig is. Het werkt prima, maar wel voor een kleine groep.”

Hidde Coebergh van ING zei onlangs dat hypotheekadvies eigenlijk niet goedkoper kan dan € 2.500. Jullie doen het voor een starter voor € 1.300. Hoe verklaar je dat verschil?

“Ik ken hun sommetjes niet, maar wij laten zien dat het wel goedkoper kan. Omdat we het proces efficiënter hebben gemaakt. We hebben een can do-mentaliteit, we zijn erop gericht om alles op een nieuwe manier te doen. Ik weet niet of iedereen dat is. GfK heeft onderzocht dat 85% van de mensen zich eerst online oriënteert, daar zijn wij. We willen mensen overtuigen dat ze niet meer hoeven te betalen. Bij ons krijgen ze minimaal dezelfde kwaliteit en een bank heeft ook maar 1 product. Wij hebben alles behalve de Rabobank.”

Waarom zit er zo weinig ontwikkeling in de hypotheekmarkt?

“Het valt me op hoe ontzettend langzaam innovatie in deze branche gaat. Ik weet niet waarom dat is, het is jammer dat het zo gaat. Zoals ik al zei, zie je in andere branches dat het altijd van buitenaf moet komen. Dat is hoe het in de hypotheeksector ook gebeurt.”

Hoe staat eyeOpen ervoor?

“We groeien hard, maar we moeten nog beter gevonden kunnen worden. In januari begonnen we op nul. Precieze cijfers heb ik niet, maar we sluiten nu meerdere hypotheken per dag.”

De Rabobank berichtte dat regeldrift de groei van de woningmarkt beperkt. Moet er niet meer ruimte komen voor starters?

“Het is goed dat de overheid bezig is om ervoor te zorgen dat mensen niet meer met enorme restschulden komen te zitten. Maar er zou meer mogelijk moeten zijn voor iemand die maandelijks € 1000 aan huur betaalt, maar geen hypotheek kan krijgen. Ik heb de oplossing niet zo paraat, maar er zijn allerlei mogelijkheden. Ik nodig de politiek uit om daarover mee te denken.”