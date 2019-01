Meer woningen verkocht in april

Het Kadaster heeft in april 2015 meer verkochte woningen kunnen registreren dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Ten opzichte van maart daalde de woningverkoop wel licht.

In totaal werden er in de afgelopen maand 12.748 woningen verkocht. Dat zijn er 18,3% meer dan in april 2014 (10.780). In maart wisselden er meer woningen van eigenaar, toen werden er 13.393 woningen verkocht. In april werden er vooral meer vrijstaande woningen verkocht (20,5%) ten opzichte van een jaar eerder.

Drenthe

De provincie Drenthe bleek het meest te profiteren van de opmars in april. In totaal werden er 40,4% meer woningen verkocht in de noordelijke provincie. De stijging was het kleinst in Friesland, met 12,2%. Het aantal geregistreerde hypotheken nam in april toe met 14,4%. In totaal werden er 18.692 hypotheken verstrekt.