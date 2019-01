Kassa stelt verzekerbaarheid ex-kankerpatiënten aan de kaak

Kassa vertelt in de aflevering het verhaal van Liv Rotteveel, redacteur van het programma, bij wie in 2013 borstkanker werd vastgesteld. Na behandelingen met onder meer chemotherapie werd zij een jaar later al weer genezen verklaard door de oncoloog, maar verzekeraars bleken hier anders naar te kijken. Toen zij bij het aankopen van een woning een ORV wilde sluiten werd zij door drie verzekeraars (SNS Reaal, Dela en Legal & General) geweigerd omdat ze een te groot risico was. “U bent behandeld wegens borstkanker. Onze beoordeling is dat u hierdoor een hoger gezondheidsrisico heeft dan gemiddeld. Daarom kunnen wij u (nog) niet als verzekerde accepteren. Gezien de stagering van de tumor geldt er een wachttijd van vier jaar”, schreef één van de verzekeraars. Lotgenoten van Rotteveel konden wel bij een verzekeraar terecht, maar betaalden een zestien keer zo hoge premie.

Verbond

Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars legde in het programma uit dat het voor verzekeraars moeilijk is om individueel risico in te schatten. “Verzekeraars moeten twintig jaar, dertig jaar vooruitkijken en dat maakt het lastig. Wij praten er heel veel over en proberen ook allerlei initiatieven om die verzekerbaarheid te verbeteren. We hebben recent onderzoek gedaan om te kijken of we met actuelere cijfers kunnen werken. Heel veel van dit materiaal is niet geschikt om te vertalen naar risicomodellen, behalve de cijfers van de laatste vijf jaar over borstkanker. We hebben besloten om een risicomodel op basis van die cijfers te maken. We hopen dat we daarmee voor deze categorie patiënten enorme verbeteringen kunnen maken.” Als deze proef goed uitpakt, wil het Verbond het breder uitrollen om ook andere vormen van kanker beter in beeld te krijgen.