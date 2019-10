Derde franchiselabel Welke mikt op ‘echte onafhankelijke ondernemer’

Welke Financiële Diensten heeft een nieuw franchiselabel in de markt gezet: Hypokeur. Dit label is volgens Welke ‘speciaal voor de echte onafhankelijke zelfstandig ondernemer die vanuit zijn eigen kracht wil blijven werken en tegelijkertijd wil profiteren van de voordelen die een landelijk franchiselabel te bieden heeft’. Serviceorganisatie Welke is ook al eigenaar van de formules De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek.

Mark de Rijke, directeur Business Development bij Welke Financiële Diensten noemt Hypokeur een ‘laagdrempelig franchiselabel’ waarbij de centrale organisatie de ondernemer helpt waar nodig. De Rijke: “De adviseur beslist zelf welke diensten en producten zijn onderneming nodig heeft. Hierop passen we het franchisetarief aan.” Volgens Welke zal de formule vooral consumenten aanspreken die persoonlijk contact heel belangrijk vinden, die op zoek zijn naar laagdrempelig advies en zich thuisvoelen bij de lokale adviseur om de hoek.

Drie formules

Welke nam in 2013 De Hypotheekshop over en had toen met Huis & Hypotheek al een franchiseformule in huis. Destijds gaf de organisatie aan dat er geen plannen waren om de franchiseketens in elkaar te schuiven. “Wij geloven in sterke merken; deze twee formules kunnen prima naast elkaar bestaan, dat doen ze nu ook. De consument moet iets te kiezen hebben”, zo luidde toen het commentaar.

Lokale kracht

Met het label Hypokeur komt er twee jaar later dus zelfs een derde formule bij. De ondernemer profiteert met Hypokeur volgens Welke van alle voordelen die een landelijke franchiseformule biedt: centraal geregelde aanstellingen bij vele geldverstrekkers, inkoopvoordeel, ondersteuning in adviestraject en bemiddelingsproces, effectief procesmanagement en compliance. Gelijktijdig behoudt de ondernemer, zo zegt Welke, alle ruimte om trouw te blijven aan de eigen identiteit en te werken vanuit de lokale kracht en bekendheid.