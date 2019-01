DAK betaalt kapitaalinjectie terug aan leden

DAK gaat de kapitaalinjectie van ruim € 250.000 die het in slechtere tijden kreeg van de leden terugbetalen. In 2010 droegen 1.200 adviseurs € 125 tot € 250 bij om het intermediairscollectief door de moeilijke tijd te slepen.

In 2009 kwam DAK in een lastige positie doordat het enerzijds last had van een sterk terugvallende hypotheekmarkt en anderzijds volop investeerde in het verzekeringsvolmachtbedrijf. Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering stemde toen 85% van de aanwezige leden in met een eenmalige kapitaalinjectie, betaald door de leden zelf, om het eigen vermogen van de coöperatie te versterken.

Intussen gaat het weer een stuk beter met DAK. De omzet steeg in 2014 met 16% en de winst met 62%. En ook de eerder zo zorgzame eigenvermogenspositie is weer flink aangesterkt. Het eigen vermogen nam toe met 47%. Dus zegt algemeen directeur Tim Rijvers: “Het is nu het moment om onze leden terug te betalen.” Daar sluit Geert Hendrikx, voorzitter van de Raad van Bestuur zich bij aan. Hij noemt de financiële steun een overweldigend teken van vertrouwen. “Daarom vindt de Raad van Bestuur het vanzelfsprekend dat, nu het de coöperatie voor de wind gaat, wij ook onze verantwoordelijkheid nemen en de eenmalige kapitaalinjectie terugstorten naar onze leden”, zegt Hendrikx. “We zijn immers een coöperatie.”