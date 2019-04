Brand New Day vijf jaar na start uit de rode cijfers

Brand New Day heeft een jaar eerder dan verwacht zwarte cijfers kunnen schrijven. Er is in 2014 € 680.000 winst gemaakt. Het bedrijf zag het aantal klanten met 28% toenemen naar ruim 104.000. Het aantal collectieve contracten bij de PPI verdubbelde bijna, van 550 naar ruim 1.000 bedrijven. Het toevertrouwde vermogen groeide met 38% naar € 800 miljoen. Vorig jaar was er nog een verlies van ruim twee ton.

Dit najaar verwacht Brand New Day de grens van € 1 miljard toevertrouwd vermogen te doorbreken. Het bedrijf verwacht ook dat de PPI, de premiepensioeinstelling die sinds 2012 in samenwerking met verzekeraar ASR draait, in 2016 voor het eerst winst gaat maken. Dat onderdeel draait nu nog met verlies, de geboekte winst is vooral te danken aan individuele spaarregelingen voor pensioen of hypotheek.

Maar winst staat de komende jaren niet voorop, aldus directeur Kalo Bagijn. “Een belangrijk deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd. Enerzijds in uitbreiding van het productaanbod, zodat alle diensten op het gebied van pensioen aangeboden kunnen worden. En anderzijds in technologie, om klanten te empoweren op het gebied van hun pensioen.”

Op koers

Volgens Bagijn is Brand New Day na 5 jaar definitief door de fase van start-up heen. “We groeien hard en maken winst. Onze nieuwe instroom kan zich meten met de instroom in vergelijkbare producten van de grote en middelgrote financials. Toen we 5 jaar geleden begonnen, verklaarde de branche ons voor gek met zulke lage tarieven. We hebben bewezen dat je ook met een marge van € 65 per jaar per klant een winstgevende financial kunt bouwen. We liggen op koers.”