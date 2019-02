Bouman: ‘Pensioen gebruiken om hypotheeklasten te verlichten’

Als het aan econoom en journalist Mathijs Bouman ligt, zouden Nederlanders in de toekomst hun eigen pensioenpot moeten kunnen gebruiken om hun hypotheeklasten te verlichten. Bouman sprak donderdag op Hypovak over de stand van zaken op de hypotheekmarkt in Nederland.

Volgens Bouman staat Nederland er eigenlijk niet eens zo slecht voor ten opzichte van de rest van de wereld. De solvabiliteit zou zelfs de beste van de wereld zijn, op Luxemburg na. Bouman: “Van de fatsoenlijke landen zijn we dus het meest solvabel, maar we roepen heel hard dat we illiquide zijn.” Het probleem zit er volgens de econoom in dat vergeleken met de rest van de wereld er veel geld bij de pensioenfondsen ligt.

Bouman: “De oplossing is wat mij betreft dat we zelf in onze pensioenpot mogen grabbelen om de hypotheeklasten te verlichten, zeker als je huis onder water staat.” Dat we dat niet doen, ligt aan de pensioenfondsen, zegt de journalist. “We verbieden onszelf dit, omdat de fondsen niet weten welk geld van wie is.” Het idee van MUNT Hypotheken, dat wordt gefinancierd door de pensioenfondsen, is volgens Bouman aardig, maar hij ziet liever dat mensen zelf hun pensioengeld kunnen gebruiken.

Hypotheekplafond

Na zijn eigen verhaal schoof Bouman aan voor een plenair debat met Bart Combée (Consumentenbond), Rob Mulder (VEH), Jurjen Oosterbaan (D&O) en Nico van Koesveld. Eerste onderwerp van gesprek was het plan van het Financieel Stabiliteitscomité om het hypotheekplafond naar 90% van de woningwaarde te verlagen. “Een buitengewoon slecht idee”, vond Mulder. “Gelukkig is het nog maar een advies. Wat ons betreft wordt het niet uitgevoerd. Vaak zit je na vijf jaar aflossen al op 90% en soms zelfs al op 80%. En het zal sommige mensen niet lukken om die 10% bij elkaar te krijgen. Wat moeten zij dan?”

Interesse

De panelleden kregen ook de stelling voorgelegd dat de consument geen interesse heeft in zijn hypotheek. De mannen zagen het als een warm pleidooi voor de adviseur. “Een iPad of een auto kopen is een stuk leuker, het is logisch dat mensen zich daar vrijwillig in verdiepen”, zei Combée. “Boodschappen zijn we heel goed in, want dat doen we elke week. Met hypotheekadvies is dat niet zo. Veel mensen hebben ook geen kennis van juridische zaken, dan gaan we naar een advocaat. Hetzelfde geldt voor een hypotheekadviseur.” Oosterbaan sloot zich daarbij aan: “In een recent rapport van de AFM over aankoopbeslissingen staat op elke pagina dat de consument niet in staat is een rationele beslissing te nemen. Iedereen heeft behoefte aan een adviseur, dat is niet erg.”

Dat mensen soms toch denken het wel zonder adviseur te kunnen heeft volgens Bouman onder meer te maken met een gebrek aan vertrouwen. “Vergelijk het met een bakker: als ik een krentenbol bij hem koop eet ik die gewoon op. Ik vertrouw erop dat hij er geen spelden en naalden in heeft gedaan. Banken en adviseurs hebben wel spelden en naalden in hun producten gestopt. Het verloren vertrouwen moet teruggewonnen worden.” Daarin ziet Bouman wel ruimte voor adviseurs. “Mensen zijn dom, dus er is markt voor slimheid.”

Provisieverbod

Oosterbaan greep de kans nog om het panel de vraag voor te leggen of provisie niet, in een andere vorm, terug zou moeten keren. “Waarom mag de klant er niet voor kiezen om het advies te betalen over de looptermijn van het product?” Oosterbaan was benieuwd hoe de Consumentenbond en VEH daarover dachten en vond aanhangers voor zijn plan. Combée: “De rottige consequentie van het provisieverbod is dat de advieskosten te hoogdrempelig zijn voor de consument. Als je een manier vindt om dat op lossen, is dat prima.” Mulder: “De kern van de discussie is dat de klant onafhankelijk advies krijgt. Het gaat erom dat je de adviseur direct betaalt.” Alleen Bouman sputterde tegen: “Ik ben er tegen om dat nu al te doen. Als klant vertrouw ik de sector nog niet. Het gaat erom dat je moet bewijzen dat je volledig transparant bent, dat gaat makkelijker als je in één keer betaalt.”