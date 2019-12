In beweging

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Kifid bijna 300 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond. Cluster na cluster pakken we klacht voor klacht op. Zo zijn veel klachten over het hersteladvies inmiddels afgerond. En aan de clusters met klachten gericht tegen Achmea, Allianz, ABN Amro Levensverzekering en ASR wordt volop gewerkt. Datzelfde geldt voor klachten tegen ABN Amro Bank en Rabobank als tussenpersonen. Waar we bij consument en verzekeraar of verzekeringstussenpersoon ruimte zien voor bemiddeling, doen we dat. En met succes!

Dankzij tientallen bemiddelzittingen tot nu toe wist de Geschillencommissie een groot aantal klachten over beleggingsverzekeringen af te sluiten met een bemiddelresultaat. Onder leiding van Kifid gingen financiële dienstverleners en consumenten met elkaar in gesprek en wisten ze alsnog overeenstemming te bereiken. Een uitkomst waarbij twee partijen hun langlopende geschil eindelijk naar tevredenheid konden afsluiten.

Kifid stimuleert bemiddelresultaten

Kifid stimuleert bemiddelresultaten van harte. Het geeft partijen sneller duidelijkheid en de oplossing kent geen verliezers. Daarnaast merken we dat een bemiddelresultaat bij een financiële dienstverlener leidt tot beweging. En ook wanneer de Geschillencommissie uitspraak doet, geeft dat duiding. Vertegenwoordigers van consumenten die met de ervaring van dat ene bemiddelresultaat bij ons aankloppen en zeggen “we zien ook mogelijkheden voor bemiddeling in klachtzaken van andere klanten”. En soms is het een verzekeraar, die na een bemiddelresultaat of uitspraak laat weten dat er in andere klachtdossiers over eenzelfde product “misschien nog ruimte zit voor een minnelijke oplossing”. Er zijn consumenten die ons bellen en laten weten dat hun klacht kan worden afgesloten, omdat ze er met de verzekeraar of tussenpersoon alsnog zijn uitgekomen.

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Al met al zijn er inmiddels 250 klachten over beleggingsverzekeringen met een bemiddelresultaat naar tevredenheid van consument en financiële dienstverlener afgesloten. Dat eindresultaat, ruim 85% succesvolle bemiddeling, is wat telt. En de credits hiervoor rekenen we niet alleen onszelf toe. De bemiddelresultaten zijn mede te danken aan de inspanningen van verzekeraars, tussenpersonen, consumenten en vertegenwoordigers van consumenten. En wat mij betreft: goed voorbeeld, doet goed volgen!

Berg klachten over beleggingsverzekeringen slinkt

De ‘berg klachten over beleggingsverzekeringen’ slinkt. Onze aanpak werkt. Het is echter te vroeg om te stellen dat daarmee het eind in zicht is. Er komen nog steeds nieuwe klachten binnen over beleggingsverzekeringen. Nieuwe klachten met soms nieuwe vraagstukken voor de Geschillencommissie. Zoals de vraag of de klacht wel tijdig kenbaar is gemaakt. Wat was het moment dat de consument op de hoogte had kunnen zijn van hetgeen waarover hij of zij klaagt? Het antwoord hangt samen met de specifieke feiten en omstandigheden van een individuele klacht. De nabije toekomst zal leren hoe de Geschillencommissie hierover zal oordelen.

Kom in beweging

Tegelijkertijd blijf ik u, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, aanmoedigen om in beweging te komen. Dat zal moeten als Kifid uw reactie vraagt in een concrete klachtzaak. Maar u kunt evengoed in beweging komen als een klachtzaak bij ons nog niet aan de beurt is om te gaan behandelen. Kijk wat u kunt leren van eventueel al behaalde bemiddelresultaten. Of naar de lessen die u kunt trekken uit de Kifid-uitspraken over beleggingsverzekeringen. Wie weet leidt een uitnodiging aan uw klant om samen nog eens te zoeken naar een mogelijke oplossing, tot een verrassend resultaat…

Ondertussen gaan we bij Kifid gestaag door met de klachtbehandeling. Bemiddelen waar het kan, uitspraak als het moet. Zodat de berg verder slinkt en er meer en meer beweging komt.