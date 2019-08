Sparen voor een uitvaart… tuurlijk!

Wat leeft er onder (potentiële) verzekeringsnemers? Hoe kijkt men aan tegen afscheid? Tegen verzekeren? Zijn er bepaalde trends te ontdekken? Ik hecht er waarde aan dat we als grote uitvaartverzekeraar dicht bij de mensen staan en feeling houden met de markt. Onze klantenpanels helpen daarbij. Maar ook internet is vaak een goede bron.

Hieronder wat veelzeggende reacties die ik onlangs al surfend tegenkwam:

“Stop mij maar in een kartonnen doos. Ik hoef ook geen advertenties, geen volgauto’s en ik denk het liefst een besloten begrafenis. Dus dat wordt een koopje :-)”

“Als je niet voortijdig overlijdt, kun je het premiebedrag beter zelf sparen. Dat levert veel meer op.”

“Wie de premie kan betalen, kan het benodigde bedrag ook zelf bij elkaar sparen door maandelijks een klein bedrag op een beleggersrekening te storten en gespreid te beleggen. (…) Waarschijnlijk heeft u aan het einde zo’n mooi bedrag bij elkaar, dat u in een gouden kist kunt slapen.”

“We zijn bezig met het afsluiten van een Overlijdensrisicoverzekering, dus daar zou het ook van betaald kunnen worden.”

Sparen versus verzekeren

Bovenstaande reacties vatten, vind ik, goed enkele misvattingen samen. Om meteen maar met de meest voorkomende te beginnen: sparen versus verzekeren. Heb je de discipline om elke maand geld opzij te zetten voor een uitvaart, dan zou ik zeggen: doen. Maar hoeveel mensen lukt het écht om gedisciplineerd te sparen voor een afscheid? In de praktijk blijkt dat het spaargeld vooral gebruikt wordt voor het vervangen van kapotte apparaten, een nieuwe auto, vakanties of het kopen van een huis…

“Bij andere verzekeringen moet je nog maar afwachten of je ze ooit nodig hebt. Een uitvaartverzekering is de enige die je gegarandeerd ooit een keer moet aanspreken.”

En heb je wél de discipline om elke maand wat opzij te zetten voor een afscheid? Stel dat je binnen twee jaar komt te overlijden, dan kunnen nabestaanden alsnog voor een probleem komen te staan. Met een verzekering dek je dat risico in ieder geval af. Want dat is het grote voordeel van een uitvaartverzekering: deze keert ook al uit als er slechts één keer premie is betaald.

De uitvaart als koopje

Een andere misvatting: de uitvaart als ‘koopje’. Ook al kies je niet voor een bijzondere begrafenis, een uitvaart kost al gauw tussen de € 6.500 en € 11.000. Dat is meer dan de meeste mensen beseffen en op hun spaarrekening hebben staan. Immers, uit onderzoek van het Nibud blijkt dat maar liefst 60 procent van de Nederlanders minder dan € 5.000 spaargeld op de rekening heeft.

Overlijdensrisico inzetten

En dan kom ik bij de derde misvatting die je veel tegenkomt: de Overlijdensrisicoverzekering. Deze kun je inderdaad inzetten… áls je overlijdt voor je 65ste jaar. Maar de meesten van ons overlijden juist daarna. Dan is het zaak alsnog een uitvaartverzekering af te sluiten, met een relatief hogere premie tot gevolg. Of soms zelfs – bij een slechte gezondheid – helemaal geen mogelijkheid meer om een verzekering af te sluiten.

Bovenstaande misvattingen lees je helaas maar al te vaak. Komt u als financieel adviseur zelf in gesprekken bovenstaande reacties weleens tegen? U weet in ieder geval hoe het echt zit, en kunt een gedegen advies geven. Mensen rekenen op uw professionaliteit en expertise.

Ver mijn mijn bed

Tot slot, denken klanten dat het zonde is zich te verzekeren voor iets wat nog zo ver van ze af lijkt te staan? Ik sluit graag af met deze treffende reactie op een forum voor vrouwen:

“Bij andere verzekeringen moet je nog maar afwachten of je ze ooit nodig hebt. Een uitvaartverzekering is de enige die je gegarandeerd ooit een keer moet aanspreken.”

Wilt u reageren op deze blog? E-mail dan naar rvdwal@monuta.nl

Dit is een partnerbijdrage van Monuta. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta.