Artikelen op amweb.nl

Waarom kan ik niet alle artikelen op amweb.nl lezen?

De onafhankelijke redactie van am: schrijft dagelijks waardevolle content voor u als lezer. Het maken van waardevolle content kost geld. Op amweb.nl kunt u daarom een deel van de artikelen vrij lezen. Als u meer artikelen wilt lezen, dient u een profiel aan te maken. Hiermee kunt u een grotere, maar beperkte set aan artikelen gratis bekijken. Wilt u alle artikelen op am:web kunnen lezen, of toegang krijgen tot ‘members only’-artikelen, dan dient u een betaald online account af te sluiten. Heeft u al een betaald abonnement, dan leest u op deze pagina hoe u kunt inloggen.

Account maken voor amweb.nl

Ik ben am:member of (betalend) am:abonnee en ik wil toegang tot de artikelen op am:web

Als am:member of (betalend) am:abonnee heeft u onbeperkt toegang tot alle artikelen op amweb.nl. Hiervoor hoeft u alleen uw abonneenummer te koppelen aan uw online account. HIervoor heeft u uw abonneenummer en uw huisnummer (zonder toevoeging) nodig. Uw abonneenummer staat op de adresdrager op het blad am:magazine.

Weet u niet wat uw abonneenummer is? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Ik ben nieuwsbriefabonnee van am:FLASH en wil toegang tot am:web artikelen

U kunt een gratis account aanmaken via www.amweb.nl/registreren/gratis. Daarmee leest u tot 3 am:web artikelen per maand gratis. Wilt u onbeperkt toegang tot alle artikelen? Kies dan uit een van onze voordelige abonnementen. am: biedt nu 40% korting én de eerste drie maand gratis.

Ik ben nog geen am:member of (betalend) am:abonnee en ik wil toegang tot artikelen op am:web

Tot welke digitale producten heb ik toegang als am:member?

In dit overzicht kunt u precies terugvinden welke producten onderdeel zijn van uw am:membership.

MIJN ACCOUNT

Hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen?

Wilt u voortaan met een ander e-mailadres inloggen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Ga naar www.amweb.nl/wachtwoord-vergeten. Vul hier uw e-mailadres in en klik op verstuur. U krijgt een e-mail om uw wachtwoord te wijzigen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Ga naar www.amweb.nl/wachtwoord-vergeten. Vul hier uw e-mailadres in en klik op verstuur. U krijgt een e-mail om uw wachtwoord te wijzigen.

Hoe kan ik mij in- en uitschrijven voor nieuwsbrieven?

Ga naar vakmedianet.2bmore.nl/mijnvakmedianet/

Log, indien nodig, in. U ziet in dit overzicht voor welke nieuwsbrieven u zich heeft ingeschreven. In- of uitschrijven kan heel eenvoudig door het schuifje naast een nieuwsbrief om te zetten (door er op te klikken). Wanneer het schuifje naast een nieuwsbrief groen is, bent u ingeschreven. Een grijs schuifje betekent dat u bent uitgeschreven.

U heeft altijd de mogelijkheid om u via de toegezonden nieuwsbrief af te melden. Klik onderaan in de e-mail op ‘Afmelden’.

Contactgegevens

Wat zijn de contactgegevens van klantenservice?

Voor al uw vragen over uw abonnement of over www.amweb.nl kunt contact opnemen met onze klantenservice bereiken via 088 – 5840 888 of stuur een e-mail naar klantenservice@vakmedianet.nl.

Een adreswijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar adreswijziging@vakmedianet.nl.

Collectieve abonnementen

Wat zijn de mogelijkheden voor een collectief abonnement voor mijn organisatie?

Er zijn speciale kantoorabonnementen voor intermediaire partijen en voor verzekeraars beschikbaar. Bel of mail ons voor de mogelijkheden. Wij bieden aantrekkelijke collectieve abonnementen waarmee u uw medewerkers toegang kunt geven tot alles dat het platform am: te bieden heeft. Zo blijft uw kantoor voor een laag bedrag per maand permanent actueel!

Contactgegevens:

Afdeling lezersmarkt am:

Uw contactpersoon: Hélène Spa, Marketing Executive

Telefoonnummer: 088-5840 845

E-mail: ammarketing@vakmedianet.nl