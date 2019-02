We zijn er bijna (maar nog niet helemaal)

In een eerdere blog schreef ik het al: in jaren van weinig verhuizingen worden er juist veel uitvaartverzekeringen afgesloten en omgekeerd. Nu er dan toch een einde is gekomen aan de opwaartse lijn in woningtransacties, vraag ik me af: zal dit inderdaad invloed hebben op het aantal uitvaartverzekeringen?

Zelf ervaar ik in ieder geval wel al een positieve trend. Zo was ik laatst voor een bezoek bij twee intermediairs, toevallig in hetzelfde dorp. De ene adviseur liet weten áltijd de financiering van uitvaartkosten mee te nemen. Ook – en dat wordt niet altijd gedaan – bij klanten met een hoog inkomen. Bij hen stipt hij altijd de vele (fiscale) voordelen aan van een uitvaartverzekering tegen koopsombetaling.

Passend advies

Het tweede bezoek was aan een hypotheekkantoor. Desbetreffende adviseur gaf te kennen dat hij na het hypotheekgesprek altijd een tweede afspraak met de klant maakt, om financiële risico’s te bespreken – dus ook die van een eventuele uitvaart. (Opvallend feit: deze intermediair heeft geen enkel royement). Twee benaderingen, maar wel met dezelfde uitkomst: een passend advies.

18-jarigen

Nog een ander positief signaal: bij onze (desk)accountmanagers komen steeds meer verzoeken binnen om mee te denken bij het benaderen van de expirerende verzekeringen van 18-jarigen. Zowel de ouders als het kind zelf beseffen te weinig dat er op dat moment actie gewenst is om goed verzekerd te blijven.

Ook krijgen we meer aanvragen om gegevens aan te leveren van klanten die (mogelijk) onderverzekerd zijn of recht hebben op het optierecht. Een goede ontwikkeling want nog te veel klanten zijn onvoldoende verzekerd en worden daardoor toch nog geconfronteerd met een (aanvullende) uitvaartnota.

Zorgplicht

Ik ben ook blij met een video die we onlangs maakten met financieel adviseur Ruud Broere van Koos Rook Verzekeringen. Hij was er duidelijk in: geef áltijd een volledig en passend advies. Zijn boodschap: als financieel adviseur heb je een zorgplicht naar je klanten toe. We gaan meer van dit soort films maken, met adviseurs die net als Ruud Broere hun verhaal willen delen.

Meedenken

Kortom, overal veel positieve geluiden. Waarvoor dank!

Toch zijn we er nog niet. Om een stijgende lijn vast te houden, wil ik bij dezen een oproep doen om mee te (blijven) denken en de financiering van uitvaartkosten op het netvlies te blijven houden. Een allround, passend advies is immers waar de klant recht op heeft.

Heb je trouwens, net als Ruud Broere, een goed verhaal, tips of leuke ideeën voor collega-adviseurs? Laat het ons weten!

Auteur: Ruud van der Wal.

