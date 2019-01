Actie nodig voor lagere inkomens

Een intermediair bij wie ik onlangs op bezoek was, vertelde me het volgende… Hij wees een klant op de verschillende mogelijkheden om een verzekering af te sluiten voor de financiering van zijn uitvaart. De klant wilde hier nog even over nadenken. Na een week belde de adviseur nog eens op. Wat bleek? Op aanraden van een buurman stond de klant op het punt een overlijdensrisico af te sluiten met een looptijd tot 65 jaar.