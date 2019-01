Geheimen zijn goed

In mijn vorige column kondigde ik aan dat ik ditmaal zou schrijven over de maatschappij die haar data ter beschikking stelt aan het intermediair zodat die de veranderingen in de situatie kan oppikken om de klant, waar nodig, te adviseren. Een mooie ontwikkeling. Hierdoor stellen ketenpartijen elkaar in staat het beter te doen voor de klant. En misschien stimuleren we op die manier eindelijk dat de (hypotheek)adviseur echt aandacht gaat besteden aan beheer. Een activiteit die ik in de afgelopen twintig jaar maar mondjesmaat heb gezien.

Het ontsluiten van databronnen en het aan elkaar knopen daarvan lijkt op het eerste oog een technologische vooruitgang die iedereen alleen maar kan toejuichen. Beoordelingsprocessen worden efficiënter, minder tijdrovend, kostenbesparend. Klinkt goed toch? De film The Circle was recent op dit punt toch weer even een wake-upcall. Deze film gaat over een jonge vrouw die wordt ingehuurd voor een functie bij internetbedrijf The Circle. Het bedrijf linkt persoonlijke gegevens van klanten aan elkaar via hun universele systeem, waardoor gebruikers een volledig eigen online identiteit krijgen in een tijd van beschaving en transparantie. Deze aanpak blijkt minder rooskleurig te zijn wanneer persoonlijke data in de verkeerde handen komt.

De wereld in stukjes

Natuurlijk weet ik dat ‘men’ tegenwoordig al veel meer van je weet dan je in de gaten hebt. Via social media delen we van alles met de wereld en slimme algoritmes zorgen vervolgens dat jij ziet wat jou zou moeten interesseren. Maar wie is ‘men’ eigenlijk en hoe betrouwbaar is ‘men’ zodra gegevens met elkaar worden gecombineerd? Qua techniek kan alles maar is het ook wenselijk? Er zijn ‘men’sen die met een druk op de knop de wereld in stukjes kunnen laten vallen.

Knikkende aapjes

In Noord-Korea lopen mensen als robotjes in parade langs hun geweldige leider en betuigen hem respect. De bevolking juicht hem van de zijlijn massaal toe. Allemaal op eenzelfde wijze, totaal ontdaan van een eigen identiteit of wil. Omdat alles en iedereen elkaar in de gaten houdt en je zeker weet dat je kop eraf gaat als je afwijkt. Kan dat niet in onze westerse wereld? Ik zag laatst een weergave van de eerste voltallige ministerraadsvergadering van de USA. Het machtigste land ter wereld. Als knikkende aapjes mochten de uitverkorenen de grote leider Trump bedanken dat ze door hem waren opgenomen in de regering. Talloze camera’s zorgden ervoor dat het filmpje snel zijn weg vond naar de Amerikaanse burgers. Ik vond het een pittig griezelig filmpje.

Waakzaamheid

Wat als data in verkeerde handen komt? Pubers hebben geheimen voor hun ouders. Dat is goed. Hoe irritant soms ook voor de ouders, het heeft een functie. Daarmee ontwikkelen kinderen zich als eigen individu met eigen verantwoordelijkheden en leren ze consequenties van hun keuzes te aanvaarden en daar naar te handelen. Technologische innovatie is goed voor optimalisering van de efficiëntie, maar laten we waakzaam zijn en zorgen dat we het niet gaan overdrijven.

