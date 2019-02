Kiezen beleggingsprofiel? Hulp van financieel adviseur betaalt zich uit

Hoe lager de kosten van beleggingen, hoe beter het toekomstig rendement. Het is een gegeven dat door talloze onderzoeken is bevestigd. Een credo bovendien dat niet alleen geldt voor beleggingen, maar ook voor de dienstverlening daaromheen. Zijn financieel adviseurs zich hiervan bewust? Wat betekent dit voor hun eigen verdiensten?

In de wereld van vermogensbeheer is het gebruikelijk om een percentage van het belegd vermogen als kosten in te houden. Sommigen zweren zelfs bij deze methodiek omdat het de beheerder zou prikkelen om een zo goed mogelijk rendement te halen. Ook wordt wel beargumenteerd dat een percentage socialer is doordat beleggen zo ook haalbaar is voor mensen met een bescheiden vermogen. De daadwerkelijke kosten worden immers vergoed door het totale vermogen.

Kosten vermogensbeheer tweeledig

Toch zijn er voldoende redenen om hier vraagtekens bij te zetten. Allereerst uiteraard bij de grenzeloosheid van een procentuele vergoeding. Maar daarnaast zijn de kosten van vermogensbeheer niet homogeen. Een deel heeft te maken met de beleggingen: de kosten voor onder meer beleggingsanalyse, bewaring, transacties en administratie. Een ander deel heeft direct met de klant te maken: de kosten die de aanbieder maakt om het risicoprofiel van de klant te bewaken.

Vermogensbeheer meestal gestandaardiseerd

Bij maatwerk vermogensbeheer zijn die twee componenten nauw met elkaar verbonden. Maar voor vermogens onder pak ‘m beet 500.000 euro werken vrijwel alle financiële aanbieders met modelportefeuilles. Deze worden samengesteld voor een bepaald risicoprofiel, net zoals een mixfonds of een profielfonds. Het verschil is dat bij een mix- of profielfonds een klant zélf zijn risicoprofiel moet bewaken.

Kostenverschil vermogensbeheer met mix-beleggingsfonds

Vermogensbeheer op basis van modelportefeuilles is meestal duurder dan een mix- of profielfonds. Het verschil in kosten is feitelijk de vergoeding die de aanbieder ontvangt voor het opstellen en bewaken van het risicoprofiel van zijn klant. En dat verschil kost aardig wat: gemiddeld 0,46% per jaar, zo blijkt uit onderzoek van Advies-Check. De ‘premie’ die een vermogensbeheerder ontvangt voor het opstellen en bewaken van het risicoprofiel beweegt tussen 0,29% en 1,74% en is gemiddeld 0,46%.

Verschil in rendement

Nu zou je verwachten dat dit procentuele verschil ook terugkomt in het verschil in rendement tussen de vermogensbeheer-modelportefeuilles en de standaard mix- of profielfondsen. Voor de defensievere en offensievere risicoprofielen is dat beeld inderdaad terug te zien, kijkend naar de rendementen over 2016. Vermogensbeheeroplossingen met een gemiddeld (neutraal) risicoprofiel deden het vorig jaar zo’n 1,4% slechter dan de mix- of profielfondsen.

Ruimte voor financieel adviseur

Het kostenverschil tussen vermogensbeheeroplossingen en beleggingsoplossingen waarbij de klant zélf verantwoordelijk is voor de juistheid van zijn risicoprofiel werkt dus door in het rendement. En dat is niet voor maar één jaar, maar zo lang je belegt. Een financieel adviseur die zich hierin verdiept kan dus nogal wat verschil maken voor zijn klant. En daar heeft hij ook financieel wel wat ruimte voor: 0,46% om precies te zijn.