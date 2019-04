Meester en gezel

Gecertificeerd financieel planners spreken hier op het internationale financieel plannerscongres FPA BE in Boston veel over jongeren. Niet alleen in de context van het aanboren van nieuwe klantdoelgroepen, maar ook over young professionals in het vakgebied financiële planning. Ze geven er hier zelfs een eigen benaming aan: NexGen.

Financiële planningskantoren in de VS investeren hierin door middel van het trainen en ontwikkelen van ‘starters’. En dat is ook nodig. Je mag dan wel beschikken over de basiskennis van de verschillende vakgebieden, maar daarmee ben je nog geen ‘full fledge’ financieel planner. Dat vereist brede, integrale kennis en anderzijds vaardigheden als luisteren, doorvragen, analyseren, interpreteren en het vervolgens vertalen in een helder en samenhangend financieel plan. Door veel vlieguren te maken ontwikkel je jezelf tot een ervaren financieel planner.

‘Big issue’

Doordat het vak van financiële planning al langer bestaat in de Verenigde Staten, gaan er ook meer planners richting hun eigen pensionering. En is opvolging een ‘big issue’ hier. Hoe ga ik mijn praktijk afbouwen of hoe vind ik een koper voor mijn opgebouwde business? In Nederland zijn we nog niet op dat punt; maar dat gaat wel komen.

De combinatie van deze twee ontwikkelingen, het zorgdragen voor gekwalificeerde aanwas en het ‘met pensioen gaan’ van oudere financieel planners is een terugkerend gespreksonderwerp hier in Boston. De oplossing die breed omarmd wordt is het gildemodel, een constructie die wij in Europa vanuit het verleden natuurlijk goed kennen.

Meesterschap

In de Middeleeuwen kon een jongere lid worden van een gilde en starten als gezel van een meester. De meester was verplicht zijn leerling alles te leren wat hij zelf beheerste; zowel kennis als vaardigheden. Na een training van enkele jaren en het produceren van een bewijs van meesterschap kon de gezel zichzelf meester noemen en zich zelfstandig vestigen. Twee vliegen in een klap. Starters leren het vak en de meester heeft zijn opvolging geregeld.

Helpt het alleen de starters?

Tal van oudere financieel planners in Boston die het meester-gezelmodel hebben ingezet, zo heb ik opgetekend uit mijn gesprekken, blijken spijt te hebben dat ze er niet eerder mee zijn begonnen. En daar houdt het niet mee op, want de jonge ambitieuze starters zorgen ook voor een frisse wind en innovatie binnen een wat ouder kantoor.

Een financieel planner zei tegen mij: “Na ieder gesprek stuur ik de klanten niet alleen de kale powerpointsheets op, maar heb ik daarin ook een voice-over tekst geïntegreerd. Een kleine moeite en een groot plezier voor de klant.

Oproep

Het zou mooi zijn als we dit in Nederland ook voor elkaar zouden kunnen boksen. Het biedt jonge ambitieuze adviseurs die gecertificeerd financieel planner willen worden een kansrijke start en een mooie horizon. Het geeft ervaren gecertificeerd financieel planners de mogelijkheid hun kennis over te brengen aan de NexGen. Natuurlijk ben ik graag bereid om hier ook mijn schouders onder te zetten. Geïnteresseerd? E-mail mij op bert.sonneveld@ffp.nl.