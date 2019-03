We leven nog op de premie van gisteren!

“Wie nu meer dan 2,5% hypotheekrente betaalt, is gek!” Maar honderdduizenden Nederlanders betalen ruim het dubbele. Of neem een ander voorbeeld: “Bespaar nu jaarlijks minimaal 200 euro op uw autoverzekering!” Maar honderdduizenden Nederlanders betalen nog wél het volle pond.

Aanlokkelijke reclame-uitingen voor nieuwe klanten vormen vaak de ontnuchterende spiegel voor de achtergestelde situatie van bestaande klanten. Die ronkende en veelbelovende reclameteksten lees je dus ook nooit terug in reguliere klantcommunicatie. Want de vaak veel te hoge rentes en premies van de trouwe maar goddank ‘slapende’ klanten, vormen de zekere kurk waar veel verzekeraars op voortdrijven. Het bij de tijd houden, automatisch updaten en de premie drastisch verlagen van lopende polissen, heeft dan ook weinig prioriteit. Laat staan om daar een bijpassende en betekenisvolle klantcampagne voor te maken. Zijn we helemaal gek geworden? Het levert nu nog veel te veel geld op. Maar de vraag doemt wél op of dit duikgedrag in deze tijd nog langer houdbaar en uitlegbaar blijft.

Best deals

In andere branches hebben we gezien hoe ‘ontregelende’ nieuwe partijen het bestaande spel ingrijpend hebben veranderd. In de reiswereld zien we hoe nieuwkomers hun potentiële klanten dagelijks verrassen met “the best deals”. In de telecomsector daalt door diezelfde strijd de prijs voor alle producten enorm. En in de retail heeft de e-commerce een waar slagveld onder de aanbieders aangericht. De consument is steeds de onbetwiste winnaar. Die kan bij het boeken van zijn nieuwe reis makkelijk naar een andere aanbieder. Bij de telefoonleveranciers is gratis overstappen uiterst eenvoudig gemaakt en nummermobiliteit een verplichting. Bij retailproducten toont een eenvoudige prijsvergelijker waar je het best kunt kopen.

Onbegonnen werk

Maar bij verzekeringsproducten gaat het vaak om lastige, ondoorzichtige en langjarige contracten. Je hypotheek afkopen is bijkans onbegonnen werk. Kan het überhaupt? Wat is de boeterente? Wat levert het op? Bij de meest voor de hand liggende vragen dien je tegenwoordig als klant direct 500 euro te betalen. Jazeker! De grote hypotheekketens doen er alles aan om die langlopende en veel te dure contracten te behouden. Het is ook voor hen de kurk waarop ze drijven. Maar ook verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar. Klanten kunnen dus wel degelijk weg. En zullen dat uiteindelijk ook massaal gaan doen.

Fris voorstel

Waarom dan niet jaarlijks al je bestaande klanten proactief en ongevraagd een fris en aan de nieuwe tijd aangepast voorstel doen? Niet alleen uit zorgplicht of vanwege de morele overweging. Maar ook heel praktisch om klantbehoud. De particuliere klant zal steeds beter en sneller de weg gaan vinden in alle verzekeringsaanbiedingen op internet. Moderne mobiele applicaties zullen met digitale adviestools de hele particuliere business overnemen. Niet alleen voor eenvoudige producten, maar ook voor adviesgevoelige. De toegevoegde waarde van de fysieke adviseur wordt inmiddels digitaal steeds professioneler ingevuld. De e-klant zal daardoor niet alleen sneller, persoonlijker en interactiever maar vooral ook veel proactiever bediend gaan worden. Door slimme nieuwe aanbieders of tóch nog door bestaande aanbieders die hun verantwoordelijkheid tijdig nemen. Niet alleen voor nieuwe klanten maar met name ook naar hun bestaande en nu nog “slapende” klanten. Want ooit worden die toch echt wakker.