In de wolken

En – je vindt ze overal – er is ook een groep Nederlanders in Seattle. In totaal met zo’n tien cracks op het gebied van financiële planning; de één verbonden aan een universiteit, de ander gelieerd aan een internationale planningsorganisatie en weer een ander organisator van plannersevenementen. Namens het keurmerk en de beroepsvereniging FFP zijn bestuurslid René Smits en ondergetekende afgevaardigd.

Het is trouwens wel de maand van de congressen. Deze week dus – van 20 tot 22 september 2014 – 2.000 man (en vrouw) in Seattle. En ruim twee weken later – op 9 oktober 2014 – het FFP-congres in Nieuwegein. Terwijl ik in ‘the States’ ben, gaan die voorbereidingen gewoon door; onder andere voor het filmpje met mijn interview met minister Jeroen Dijsselbloem, voor de lezing van Paul Armson, voor de dilemma’s van George Möller en voor alle 16 expert-meetings. Met zo’n 800 verwachte deelnemers doen we het – relatief gezien – best goed.

Inzichten

Terug naar de FPA-conference in Seattle. Ik kan – nu – alleen nog over mijn verwachtingen schrijven. Heel benieuwd ben ik welke inzichten en veranderingen ik mee kan nemen naar Nederland. Wat kunnen we – naast bijvoorbeeld de wettelijke wijzigingen die vandaag op Prinsjesdag zijn gepresenteerd – nog meer inbrengen in het programma voor de Permanente Educatie voor FFP-leden in 2015?

En ook ben ik zeer geïnteresseerd in hoe de Amerikanen financiële planning en vermogensbeheer met gemak combineren. Het lijkt een hele vanzelfsprekende koppeling: met het maken van een financieel plan wordt het duidelijk wat de wensen en doelen zijn en wat de huidige en toekomstige middelen (moeten) zijn; dus is ook het huidige vrij te beleggen vermogen bekend. En waarom gaat de financieel planner niet vaker vermogensadvies geven of vaker het vermogensbeheer doen?

In Nederland worden de vakgebieden van financiële planning en vermogensbeheer nog veelal als verschillend van elkaar gezien; is dit logisch of is dit alleen historisch zo gegroeid?

BE

Het congresthema van dit jaar is BE. BE staat voor ‘the Largest Business and Education Conference for the Financial Planning Profession’. En de letters BE staan ook voor ‘to be’: het zijn van financieel planner betekent dat je midden in de eigen praktijk staat. Dat je er voor je klanten bent. Dat je kennis hebt, vaardigheden bezit en professioneel gedrag laat zien. En dat je wereldwijd deel uitmaakt van 200.000 beroepsbeoefenaars.

Aldus de website: BE successful, BE Knowledgeable and BE Connected. BE there! Dat belooft veel.

In mijn volgende column wil ik je graag bijpraten wat er van mijn verwachtingen is uitgekomen en wat mijn eerste ervaringen zijn. Ik probeer je na de eerst congresdag een update te geven.

Bert Sonneveld schrijft tijdens zijn verblijf in Seattle een aantal blogs voor am. Sonneveld is directeur van – het keurmerk en de beroepsvereniging – FFP. Gecertificeerd financieel planners met het FFP-Keurmerk onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Voorheen werkte hij onder andere bij Akkermans & Partners, Allianz en Tempo-Team. Voor het CDA is hij fractievoorzitter geweest in Naarden en later ook in Bussum; nu is hij lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA Noord-Holland. Bert is econoom, geboren in 1967, schrijver van het boek ‘Verfrissend’ en woont in Bussum.