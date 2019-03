Hoe krijg je de (verborgen) doelstellingen van de klant boven?

Een goede financieel planner stelt zich tot doel geen aannames te doen en te proberen de ware doelstellingen van zijn klanten boven water te krijgen en te verwezenlijken. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Elke klant heeft wensen en doelen

Doelen zijn mikpunten, iets om na te streven. Ze geven het leven richting. Het stellen van doelen is een manier om te anticiperen op, plannen van, en het voorbereiden op de toekomst. Deze toekomst kan nog ver weg liggen, maar ook zeer dichtbij. Doelen stellen is een belangrijk onderdeel binnen financiële planning en is een effectieve manier om helder te krijgen wat uw klanten willen bereiken in hun verdere leven. Een planner kan zijn klanten vervolgens helpen om dit doelbewust te bewerkstelligen.

Het stellen van doelen heeft nog meer voordelen voor uw klanten:

Doelen dragen bij aan een positieve verwachting op de toekomst.

Doelen stimuleren persoonlijke groei en ontwikkeling.

Doelen helpen focussen op het gewenste eindresultaat en motiveren om door te gaan bij tegenslagen of teleurstellingen.

Doelen stimuleren toekomstgericht denken, een manier om vooruit te kijken en te anticiperen op toekomstige wensen en behoeften.

Doelen vormen de basis voor het nemen van beslissingen.

Doelen vormen de basis bij het opstellen van een planprofiel en het uiteindelijke financieel plan.

Ondanks alle voordelen hebben veel mensen een bepaalde afkeer tegen het stellen van doelen. Uw klanten waarschijnlijk ook. Reden hiervoor kan zijn dat het stellen van doelen in het verleden niet heeft gewerkt. Of sommigen missen hun doel en raken hierdoor teleurgesteld of ontmoedigd. Voor anderen zorgt het stellen van doelen voor stress; het vertalen van een idee of droom in de ‘wat zou ik graag willen’ naar ‘het moeten’. Dit kan leiden tot de druk om te presteren en uitmonden in faalangst. Het is belangrijk voor klanten en planner om een helder beeld te hebben van het stellen van doelen en om financiële doelen in overeenstemming te brengen met persoonlijke waarden en prioriteiten.

Als financieel planner dient u uw klanten voor ogen te houden dat als je geen doelen stelt, je ze zeker niet zal halen. Uw klanten die zeggen geen doelen te hebben, behalve het kopen van een huis, dient u te helpen hun verborgen doelen te ontdekken en te benoemen.

Doelstellingsproces vergroten

Wat vindt een klant nu écht belangrijk in het leven? Nog harder werken om een tweede huis in Spanje te kunnen kopen, of meer tijd doorbrengen met zijn gezin? Grote kans dat hij het eerste zegt, maar diep in zijn hart het laatste wil. Het leven kent vele kanten. Wat dacht u van onder andere: familie, vrienden, werk, leren, vrije tijd, gezondheid, huis, financiën en niet te vergeten zelfontplooiing. In een doordacht financieel plan is aan deze uiteenlopende kanten waarde toegekend, en ook zijn hieraan prioriteiten gesteld. De financiële doelen zouden hiermee in lijn moeten zijn en deze moeten ondersteunen. Ook belangrijk is het om te weten te komen of uw klant wel tevreden is met zijn huidige financiële leven. Zo niet, dan dient u hierop in te spelen.

Enkele tips om de effectiviteit van het doelstellingsproces te vergroten: