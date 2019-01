Hersteladvies

Ook ik kreeg een brief met daarin een compensatiebedrag, maar waar komt dat bedrag vandaan? In mijn geval ontving ik € 165 compensatie over een polis die 15 jaar loopt en waarvoor in 2012 € 83 kosten werd ingehouden. Dat alles wordt uitgelegd op vier pagina’s tekst om te verhullen dat men het ook niet weet.

Even een vraagje: waar zijn die kosten voor betaald? Om deze beleggingsresultaten te behalen? Andere vraag: als we in het verleden teveel aan kosten hebben betaald, doen we dat nu niet? Banken likken hun vingers hierbij af: ieder jaar een percentage van het saldo inhouden i.p.v. een rentemarge. Geen wonder dat banksparen zo populair is.

Woekerpolis

Jan Driessen (ex-Aegon directeur Marketingcommunicatie) verzuchtte op AMweb op 13 juni 2013: “De woekerpolis krijg ik niet uitgelegd.” En nu verwacht de toezichthouder dat adviseurs de woekerpolis van hun klanten gaan herstellen?

Nog steeds zijn er claimstichtingen actief en die krijgen meer en meer voet aan de grond. Omdat men steeds meer procedures wint.

Aegon wilde in 2012 een dikke streep zetten onder het woekerpolisdossier. SNS Reaal wil dat nu ook. Dat kan, maar dan moet men dat ook willen. Een advies: eerst de schade bepalen en er dan pas een bedrag aan hangen. Gelijk een bedrag noemen heeft weer iets van een regeling en dat vertrouwt de consument niet meer. Want zolang deze wond blijft ontsteken, zal het vertrouwen in de verzekeringssector maar moeilijk herstellen.