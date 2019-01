Kim Wittekoek: ‘Sterftemodellen zijn behoorlijk complex’

In am:magazine staat iedere maand een talent uit de branche in de schijnwerpers. In augustus was dit Kim Wittekoek (24) die werkt als kwantitatieve risicoanalist bij Aegon. Onlangs is zij geselecteerd voor de Analytical Aegon Academy, een driejarige analytische opleiding met 15 collega’s uit andere landen.

Hoe ben jij in de branche terechtgekomen?

“Na mijn studie Econometrie heb ik een jaar in het bestuur van studievereniging Faector gezeten. Ik wist toen nog niet welke richting ik op wilde. Ik besloot een master Quantitative Finance te volgen. Gedurende die studie begon de actuariaatrichting te kriebelen. Die kriebels werden uiteindelijk bevestigd toen ik bij Aegon mijn scriptie schreef. Al zijn concrete stappen nog niet ondernomen. Ik ben bij Aegon terechtgekomen omdat ik er goede verhalen hoorde van studiegenoten. Toen heb ik een mail gestuurd om te informeren naar de mogelijkheden en werd ik uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.”

Had je er meteen goed gevoel bij of kwam dat pas later?

“Eigenlijk wel. Tijdens het gesprek werd naar mijn interesses gevraagd. Dat vond ik leuk, want het voelde gelijkwaardig. Ik werd niet gezien als een of andere stagiair die de rotklussen zou moeten opknappen. Na de kennismaking kreeg ik een lijst toegestuurd met mogelijke onderwerpen voor mijn scriptie. Het onderzoek naar huwelijks- en partnerfrequenties sprak mij aan. In een half jaar tijd onderzocht ik voor Aegon hoeveel mensen in de toekomst een partner zullen hebben. Na mijn stage ben ik door mijn leidinggevende gevraagd of ik in vaste dienst wilde komen.”

Waar ben je momenteel mee bezig?

“Ik houd me op dit moment bezig met sterftemodellen. Voor Aegon is het belangrijk om te weten hoeveel geld er in de toekomst nodig is voor het uitkeren van pensioenen. Hiervoor moet worden ingeschat hoe oud mensen gemiddeld worden. En dat is best lastig, want gemiddeld wordt de Nederlander steeds ouder. Gelukkig maken we gebruik van verschillende modellen. En bij Aegon hebben we ook een eigen model ontwikkeld. Samen met een collega vergelijk ik dat met andere modellen uit de wetenschappelijke literatuur en de praktijk.”

Wat is hierbij de grootste uitdaging?

“Een kleine verandering kan grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid geld die Aegon in de toekomst moet hebben. Hierdoor moet je rekening houden met heel veel regels en mogelijke risico’s. Dat maakt het behoorlijk complex. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Ik kan collega’s altijd om hulp vragen. Op onze afdeling werken ongeveer 25 mensen. Het is een mix van jong en oud; dus er is veel ervaring én veel talent met nieuwe ideeën.”

Je bent nog jong. Heb je al een idee wat de toekomst je gaat brengen?

“Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik werk nog niet zo lang bij Aegon, dus ik wil hier eerst ervaring opdoen. De opleiding tot actuaris zou ik in de toekomst misschien willen doen. Ik heb onlangs te horen gekregen dat ik geselecteerd ben voor de Analytical Aegon Academy, wat inhoudt dat ik een driejarige analytische opleiding ga volgen, georganiseerd door Aegon met een groep van ongeveer 15 andere Aegon-collega’s uit alle landen. We zullen naast stages ook trainingen in het buitenland krijgen, wat echt heel gaaf is.”

Bekijk hier de pdf van het interview.