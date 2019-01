Lesley Kaziow: ‘Iedereen plukt vruchten van optimale IT’

In am:magazine staat iedere maand een talent uit de branche in de schijnwerpers. In juni was dit Lesley Kaziow (27) die werkt als IT inkoper bij Achmea. Onlangs is zij uitgeroepen tot Young Sourcing Professional 2016. Kaziow wil zich verder ontwikkelen in IT Sourcing.

Hoe ben je in de branche terechtgekomen?

“Tijdens mijn studie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met IT Sourcing. Ik kreeg een baan aangeboden als inkoper. Wat begon als bijbaan, groeide al snel uit tot een passie waarin ik me verder wilde ontwikkelen. In 2014 zag ik een vacature voor IT inkoper bij Achmea.”

Wat was jouw idee van ‘het wereldje’ voor je begon?

“Tijdens mijn studie had ik geen specifiek beeld over de verzekeringsbranche. Ik dacht dat werken bij Achmea gelijk zou zijn als werken bij een willekeurige andere grote organisatie. De werkelijkheid is echter anders. De klant staat écht centraal bij Achmea waardoor ons werk een grote focus heeft op security, compliancy, het verbeteren en overtreffen van klantverwachtingen.”

Hoe bevalt het werk in de branche?

“Erg goed. Het is een dynamische en uitdagende baan waarbij ik mezelf constant verder ontwikkel. Als IT inkoper zorg ik ervoor dat alle processen optimaal worden ondersteund door IT. Achmea plukt hier de vruchten van en de klant ervaart steeds betere dienstverlening. Door in deze branche te werken, kom je in aanraking met innovatieve ideeën en nieuwe verzekeringsmodellen. Denk aan communicatiemethodes als App je schade of verzekeringsmodellen als User Based Insurance. Dit maakt het werk extra leuk.”

Wat doe je precies bij Achmea?

“Ik ben dagelijks bezig met sourcingsvraagstukken. Met informatie over leveranciers, diensten en spenddata, adviseer ik over het ontsluiten van de IT-markt en de samenwerking met leveranciers. Juridische en commerciële onderhandelingen voeren met leveranciers is een van de leukste aspecten. Ik beschouw het als een persoonlijke overwinning als ik de afgesproken doelen haal. Een gunstige prijs is natuurlijk direct zichtbaar en geeft een ‘kick’. Goede afspraken over de samenwerking tussen de leverancier en Achmea maakt dat we duurzaam succesvol zijn.”

Wat is het leukste dat je tot nu toe bij Achmea hebt gedaan?

“Ik heb bij Achmea al zoveel leuke ervaringen meegemaakt. Zo heb ik een congres georganiseerd voor Young Procurement Professionals en ben ik in het buitenland geweest voor een IT sourcing event van Eurapco. Ik heb workshops gegeven op evenementen van inkooporganisatie NEVI en ben in contact gekomen met experts op het gebied van IT sourcing. Deze verscheidenheid aan ervaringen maakt het werken bij Achmea juist zo leuk en waardevol.”

Voor de branche ben je nog jong. Wat gaat de toekomst brengen?

“Ik ben uitgeroepen tot Young Sourcing Professional 2016. Met deze overwinning heb ik een coaching traject gewonnen waarbij ik me verder zal ontwikkelen in IT Sourcing. Er is nu een beweging zichtbaar richting cloud-specifieke IT-oplossingen. Organisaties krijgen te maken met een omslag van on premise oplossingen naar cloud oplossingen. Door mezelf hier verder in te ontwikkelen, verkrijg ik de juiste kennis om in de toekomst nog uitdagendere trajecten te sourcen.”

Bekijk hier de pdf van het interview.