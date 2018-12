Genomineerden voor Cobra Young Professional Award bekend

De genomineerden voor de Cobra Young Professional Award, voor talenten werkzaam in de co-assurantiemarkt brand, zijn bekendgemaakt. De leden van Cobra1998, de organiserende vereniging, mogen tot 15 maart hun stem uitbrengen.

De winnaar wordt uiteindelijk op 17 maart bekendgemaakt. Die wordt gekozen uit de volgende zes genomineerden: Stef Bank (Broker Property bij Marsh), Theodoor de Gier (Property Underwriter bij Corins), Erik Hop (Porperty Underwriter bij AIG Europe), Emma Krikke (advocaat bij VanNiekerkCieremans), Frank van der Lugt (schade-expert bij Dekra) en Kelly O’Mahone (schadebehandelaar bij Brand Raetsheren van Orden).

De Cobra Young Professional Award bestaat sinds 2011 en wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Er is een aantal voorwaarden om genomineerd te zijn: kandidaten moeten minstens een jaar werkzaam zijn in de co-assurantiemarkt brand, enthousiast zijn voor het vak en uitblinken qua kennis en daadkracht. De professional mag ook geen leidinggevende positie hebben en moet jonger zijn dan 35 jaar. De award wordt op 17 maart uitgereikt in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.