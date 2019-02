Linda Nieuwenhuizen: ‘Zolang de uitdaging er nog is, is verzekeren mijn wereld’

In het am:magazine staat iedere maand een talent uit de branche in de schijnwerpers. De tweede in de reeks is Linda Nieuwenhuizen (30), New Business Development Manager bij Achmea. Zij vertelt wat haar plezier in het werk geeft: “Ik ben echt trots als iemand van de raad van bestuur verkondigt dat we met succes een app hebben ontwikkeld.”

Hoe ben je in de branche terechtgekomen?

“Na mijn studie ben ik een managementtraineeship bij Achmea gaan doen. Ik heb voor deze branche en vooral voor Achmea gekozen omdat het een coöperatief bedrijf is. Het bedrijf sprak me aan omdat het ook een rol wil hebben in het maatschappelijke debat. Het gaat niet alleen om de winstmaximalisatie. Daarnaast vind ik het gave aan verzekeren dat je een complex product moet vertalen in iets wat voor de klant begrijpelijk is. Belangrijk, omdat verzekeren een dienst is die je altijd nodig hebt, ook al beseft niet iedereen dat.”

Wat doe je nu?

“Ik ben na mijn traineeship New Business Development Manager geworden, in die functie ben ik veel met vernieuwing bezig. De verzekeringsbranche is een omgeving waar ik me kan ontwikkelen

en die zichzelf ook moet ontwikkelen. Ik zit aan de consumentenkant, dicht bij de klant. Dat spreekt me erg aan.”

Heb je iets gedaan waar je echt trots op bent?

“Samen met mijn collega’s heb ik LAB55 opgericht binnen Centraal Beheer. Daarin komen start-ups en mensen die bij ons werken samen. Aan de ene kant kunnen wij hen helpen met onze competenties zoals onze marketing- en bedrijfskennis. Wij kunnen hen helpen om het bedrijf op te zetten. Aan de andere kant zijn zij heel goed in het kennen van hun klant en die bedienen,

van die cultuur leren wij heel veel. Daar organiseren we ook pitch events, waarbij de start-ups zich presenteren. Daar wordt vanuit de raad van bestuur ook heel positief op gereageerd.”

Krijg je de ruimte om impact te maken?

“Je hebt echt de ruimte om te ondernemen en de vernieuwing die je wil brengen, wordt ook ondersteund en omarmd. Innovatie is altijd spannend, het zit niet in mensen om te veranderen. Dan is het wel gaaf dat je mensen zo ver kunt krijgen dat ze open staan voor veranderingen. Ik ben echt trots als iemand van de raad van bestuur verkondigt dat we met Centraal Beheer met succes een app hebben ontwikkeld.”

Waarom zou je iemand die aan het begin van zijn carrière staat adviseren om de verzekeringsbranche in te gaan?

“Omdat de branche verandert en echt in beweging is. Je moet je elke dag afvragen hoe het nog beter kan en nadenken over hoe je kunt meeveranderen. Bijvoorbeeld over zelfsturende auto’s of mensen die massaal hun huis verhuren en daarvoor verzekerd willen zijn.”

Hoe zie jij je eigen toekomst?

“Ik zie mezelf als iemand die veranderingen kan brengen en organiseren, het liefst in een complexe en commerciële organisatie. Zolang die uitdaging hier nog is, is verzekeren mijn wereld. En ik denk niet dat dat op korte termijn verandert.”

