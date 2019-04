Winnaar Scriptieprijs onderzocht waarde privacy: ‘Mensen kiezen toch voor het voordeel’

De klant hoeft eigenlijk helemaal niet zo veel korting te ontvangen om de verzekeraar wat inzicht te geven in zijn gegevens. Dat concludeerde Sebastian Derikx in zijn afstudeerscriptie waarmee hij op de am:dag de Generali am: Scriptieprijs binnensleepte. Hij vertelt in gesprek met am:web over zijn onderzoek en over waarom hij nu niet in de branche werkt.

De verzekeringsbranche heeft hij na zijn studie Technische Bedrijfskunde even links laten liggen, vertelt Derikx, al kreeg hij er wel een baan in aangeboden. Maar hij wilde graag eerst ‘de werkvloer op’ en accepteerde een management traineeship bij Stork, een onderhoudspartner voor de olie- en chemische industrie.

De eerste kennismaking met de branche was in elk geval een succes, met het winnen van de scriptieprijs. Derikx maakte zijn scriptie tijdens een afstudeerstage bij Deloitte. Hij voltooide eigenlijk twee verschillende opdrachten. Derikx: “Je krijgt altijd de discussie tussen de universiteit die een wetenschappelijke invalshoek wil en het bedrijf dat er commercieel naar kijkt. Deloitte vroeg mij om te kijken naar wat er gebeurt op het gebied van mobiel verzekeren, wat er staat te gebeuren en hoe de consumenten daarover denkt. Die opdracht heb ik gedaan. Ik heb categorieën gemaakt van mobiel verzekeren en die voorgelegd aan de consumenten om te vragen hoe zij erover denken, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.”

Pay-how-you-drive

Daarmee had Derikx nog niet voldaan aan de wetenschappelijke inslag die de universiteit van hem verlangde. Na literatuuronderzoek concludeerde hij dat er nog nooit een prijs op privacy is gehangen. Derikx ging dat doen bij de pay-how-you-drive verzekeringen, waarbij drie soorten privacy in het geding zijn: die van ‘location and space’, ‘behavior and action’ en ‘data and image’. Derikx: “Dan kun je niet gewoon aan mensen vragen hoeveel privacy waard is, dat moet je operationaliseren. Daarom heb ik mensen per categorie verschillende soorten verzekeringen aangeboden. Bij een kilometerafhankelijke verzekering heb ik ze bijvoorbeeld gevraagd of ze een GPS-chip willen die het automatisch bijhoudt, of dat ze handmatig de kilometers invullen. En ik heb gevraagd of ze het goed vinden als verzekeraar gegevens intern gebruiken om tot aanbiedingen te komen of dat het ook goed is als de gegevens worden aangeboden aan een derde partij.”

Privacy inleveren

Via een formule kon Derikx op basis van de antwoorden berekenen voor welk bedrag consumenten bereid zijn om stukjes privacy in te leveren. Die bedragen lagen behoorlijk laag. Voor € 2,27 per maand is de klant bereid gegevens te leveren over ‘location and space’, voor ‘behavior and action’ (in casu: rijgedrag) was een compensatie van € 2,98 per maand afdoende. De klant gaf aan zelfs wel ervoor te willen betalen (€ 2,91 per maand) als de verzekeraar de gegevens intern gebruikte om met aanbiedingen te komen. Om de gegevens aan derden te verstrekken moet de verzekeraar wel maandelijks € 2,77 compenseren.

Derikx was niet verbaasd over de cijfers: “Je hoort veel in het nieuws over het belang van privacy en dat verhoogt ook weer het idee over hoe belangrijk het is. Maar je ziet overal ter wereld dat mensen voor bijvoorbeeld € 5 korting zo hun gegevens invullen. Heel veel mensen weten wel dat ze hun gegevens weggeven, maar als je het ze voorlegt, kiezen ze toch voor het voordeel.” Maar naast het geldelijk gewin is vooral het nut belangrijk, zegt Derikx. Bij partijen als Google legt iedereen ook zomaar zijn gegevens neer, omdat zij daar iets nuttigs voor teruggeven. Derikx: “Als je mensen basaal vraagt of ze hun gegevens willen invullen voor geld, zeggen ze eerder nee. Je moet service bieden.”

Rol verandert

Die gedachte kan volgens Derikx de branche goed doen. “De rol van de verzekeraar verandert, initiatieven als pay-how-you-drive bieden de klant extra service en hij krijgt ook inzicht. De verzekeraar moet in de toekomst meer een partner worden van de klant, in plaats van de situatie nu waarin je een contractje sluit en vervolgens wacht op het eerste communicatiemoment, bijvoorbeeld als iemand zijn been heeft gebroken. De branche moet af van het idee van een passieve verkooppartij. Met het inzichtelijk maken van gedrag kun je heel populair worden. Ik denk dat verzekeren een hele interessante wereld gaat worden.”

Werkvloer

Derikx is voorlopig blij bij Stork, maar sluit niet uit ooit de verzekeringsbranche in te gaan. “Ik doe graag meer ervaring in het werkveld op aan het begin van mijn werkende leven. Daarom heb ik nu voor Stork gekozen. Ik doe hier veel ervaring op en zie hoe de werkvloer eruit ziet. Ik loop nu overdag tussen de machines, het is leuk om dat ook te zien. Maar in de toekomst zou ik best in de verzekeringsbranche kunnen stappen. Het lijkt me gaaf om een innovatief project te trekken.”