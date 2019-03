Pim van Diepen: ‘Er komen heel veel actuarissen uit Volendam’

In het am:magazine staat sinds nummer 17, onlangs verschenen, iedere maand een talent uit de branche in de schijnwerpers. De eerste in de reeks is Pim van Diepen (29), Manager van het Asset Liability Management Team van Mercer, die onlangs werd verkozen tot actuarieel talent van het jaar. Hij vertelt over zijn uitverkiezing en onthult dat een Volendamse wiskundeleraar veel mensen uit het vissersdorp het actuarisvak inkrijgt.

Hoe ben je in de branche terechtgekomen?

“Ik ben geboren in Volendam. Mensen denken dat Volendammers vooral in de vishandel en bouw werken of zangers zijn, maar er komen ook heel veel actuarissen vandaan. Op de middelbare school werkt een wiskundeleraar die econometrie heeft gestudeerd. Hij stimuleert iedereen die heel goed is om bij de Universiteit van Amsterdam ook econometrie of actuariële wetenschappen te studeren. Toen werd ik door de Volendamse tweeling Tom en Henk Veerman benaderd. Zij werkten bij Mercer en hadden gehoord dat ik nog betere cijfers had voor wiskunde dan zij. Zij boden me aan om meteen bij Mercer te gaan werken.”

Blij dat je dat gedaan hebt?

“Het is een gouden zet geweest. In het begin werkte ik nog maar zo’n tien uur per week, maar ik had meteen een geweldige wisselwerking tussen de theorie en de praktijk. Studies kunnen abstract en vaag zijn, maar door meteen te gaan werken kon ik al vroeg de juiste verbanden leggen. Veel studenten worden nu pas nadat ze hun bachelor hebben gehaald aangenomen en combineren het werk met de masteropleiding.”

Moet de branche vaker zo’n traject aanbieden?

“Ik vind dat bedrijven dit moeten faciliteren. Je kunt nog niet enorm op jonge mensen leunen, je moet beseffen dat examens en andere studiezaken voorgaan. Maar je maakt talenten wel loyaal, omdat je in hen investeert. Er is veel vraag naar getalenteerde actuarissen, maar ook accountants. Op deze manier kun je jong talent ontwikkelen en aan je binden.”

Je werd actuarieel talent van het jaar. Hoe was dat?

“Daar ben ik trots op, dat geeft wel even een boost. Ik mocht tijdens de Actuarisdag in debat over ethiek met de andere genomineerden. Dat konden we niet voorbereiden, dus moesten we snel reageren op de stellingen die we kregen, dat was enorm uitdagend. Uiteindelijk heeft de zaal op mij gestemd. Ik streef altijd naar hogere doelen, dan is het leuk als je daar erkenning voor krijgt.”

Wat is jouw advies aan iemand die aan het begin van zijn carrière staat?

“Zorg ervoor dat je de actuariële rekentechnieken beheerst, dat moet, en combineer dat met het verdiepen in een paar grote trends die je ziet bij pensioenfondsen en verzekeraars. Denk bijvoorbeeldaan nieuwe technologieën als webbased platforms en het gebruik van big data. Als je dat beheerst en in de praktijk kunt brengen, ben je als jonge actuaris enorm van toegevoegde waarde.”

Hoe zie jij je eigen toekomst voor je?

“Wat ik nu doe, vind ik nog steeds leuk en dat wil ik graag blijven doen. Naast de inhoud vooral met mensen bezig zijn, via klantrelaties en door succesvolle teams neer te zetten. Daarnaast

vraag ik mezelf steeds meer af wat de maatschappelijke toegevoegde waarde is van wat ik doe. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dus aandacht voor mens, milieu en maatschappij wil ik terugvinden in mijn werk.”

