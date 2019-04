Westenburg Assurantiën wint Generali AM Innovatieprijs

Westenburg Assurantiën won met ‘De online rijsimulatie voor buschauffeurs’ de prijs voor de beste innovatie van € 7.500. Sebastiaan Derikx, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, won de Innovatiescriptieprijs van € 5.000 met zijn onderzoek over privacy-aspecten rond autoverzekeringen gebaseerd op daadwerkelijk rijgedrag.

In samenspraak met Connexxion ontwikkelde Westenburg een online rijsimulatie voor buschauffeurs die enerzijds bestaat uit een e-learningtraject en anderzijds uit een online rijstijltest. Deze innovatie vergroot de verkeersveiligheid, versterkt de band met de klan, verlaagt de schadelast en maakt Westenburg minder inwisselbaar voor een andere adviseur omdat er een totaaloplossing wordt geboden. “Westenburg laat met de online rijsimulatie voor buschauffeurs zien dat de rol van een adviseur verder kan gaan dan het verzekeringsproduct. De toepassing ervan voor onder andere het oefenen van omleidingsroutes en trainen op het voorkomen van letselschades, is vernieuwend in onze branche”, aldus de jury.

Privacy

Sebastiaan Derikx won de Innovatiescriptieprijs met zijn onderzoek usage-based autoverzekeringsproducten. Hij onderzocht welk voordeel de consument wil ervaren in ruil voor het opgeven van een deel van zijn privacy. Privacy is al veel langer een maatschappelijk discussiepunt als het gaat om het toepassen van internettechnologie, maar de nadrukkelijke koppeling aan de financiële dienstverlening maakt deze scriptie volgens de jury uniek. “Sebastiaan Dreikx presenteert een interessant en relevant onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten die praktisch toepasbaar zijn. Deze goed gestructureerde thesis laat zien dat privacy een minder groot issue is dan de publieke opinie, media en politiek soms doet vermoeden. Een mooie invalshoek, waarmee hij de branche inspiratie biedt”, aldus de jury.

Foto: Richard van Dijck (rechts) ontvangt de prijs uit handen van Jaap Oudijk (Generali)