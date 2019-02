Zomerserie (23): zeven vragen aan Rosemarijn Peters van Young InSurance en Generali

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De drieëntwintigste in de serie is Rosemarijn Peters, mede-oprichter en bestuurslid van Young InSurance en schadebehandelaar Letsel bij Generali.

1. Wat doe jij in de zomer? Wordt er dan nog wel gewerkt?

Jazeker! Helaas blijven mensen weer iedere dag letselschade oplopen, dus er is genoeg te doen.Daarnaast zijn we met Young InSurance momenteel druk bezig met uitbreiding. Sjaak en ik gaan een stapje terug doen. Daarom hebben wij tien enthousiaste young professionals aangenomen die grotendeels de activiteiten en de nieuwe structuur van Young InSurance gaan voortzetten. Ook gaat Young InSurance over de grens en is Young InSurance België een feit. Verder heb ik allerlei leuke uitjes in de weekenden gepland (al dan niet over de grens) en misschien ga ik nog een weekje weg aan het einde van het jaar.

2. Welke noodzakelijke Wft-diploma’s heb je al gehaald?

Als schadebehandelaar letsel heb ik geen Wft-verplichting. Al blijf ik wel opleidingen volgen om de kennis bij te houden. In september begin ik aan Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel.

3. Wat zou je na de zomer niet meer willen doen?

Daar heb ik gelukkig geen last van. Ik wil juist te veel doen en moet gaan ‘schrappen’. Of eigenlijk even uitstellen totdat er weer meer tijd is. Vorig jaar deed ik naast mijn werk bij Generali en bestuurslidmaatschap bij Young InSurance een avondopleiding aan de kunstacademie. Zeven maanden geleden ben ik moeder geworden en ik start in september met de opleiding Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel. Ik heb dus geen tijd meer om álles te doen, helaas.

4. Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan morgen meteen veranderen aan de verzekeringsbranche?

Ik zou de handen ineen slaan om jongeren te bereiken en hun interesse te wekken voor de verzekeringsbranche. Je hoort vaak dat men de branche per ongeluk is ‘ingerold’ en dat is zonde. Met het initiatief www.yicapital.nl probeert Young InSurance (met diverse bedrijven uit de branche) in dat gat te springen. Hiermee willen wij dus een brug slaan tussen de studenten, bedrijven en opleidingsinstanties om het imago van de branche te verbeteren, te laten zien hoe leuk deze branche is en één platform te bieden voor studenten. Al met al zou ik dus álle bedrijven lid laten worden van Young InSurance Capital.

5. Welk boek ga je lezen?

Ik vermoed dat het de reader van Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel gaat worden! Al vind ik het heel leuk en relaxed om te lezen (van roman en thriller tot chick lit), heb ik er de laatste maanden niet zoveel tijd voor gehad.

6. Van welke industrie zou de verzekeringsbranche wat kunnen leren?

Met het oog op profileren naar jongeren kan de branche leren van de advocatuur. Daar organiseren advocatenkantoren jaarlijks inhousedagen, business courses en netwerkinitiatieven als ‘de Jonge Balie’. Daarmee weten zij studenten te vinden en andersom. Young InSurance werkt nu gelukkig al met diverse bedrijven samen die dit ook hoog in het vaandel hebben staan.

7. Welke innovatie gaat de branche echt veranderen?

Het zoveel mogelijk herstel bevorderend schade regelen. Dit is een fundamenteel andere aanpak. In oktober 2015 gaat mijn teamleider naar Generali Academy in Trieste (Italië) om over dit onderwerp van gedachten te wisselen met collega’s.

Eerdere zomergasten staan hier.