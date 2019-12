Zeer geslaagde Young Insurance-reis München 2016

Van 6 tot 8 oktober 2016 vond de jaarlijkse Young Insurance reis plaats. Young Insurance is een netwerkgroep voor ‘jongeren’ in de verzekeringsbranche en telt in Nederland bijna 2.000 leden. De groep van 34 deelnemers bestond uit verzekeraars, verzekeringsmakelaars, schade-experts, marktorganisaties en advocaten.

In München heeft Young Insurance kennisgemaakt met de Duitse verzekeringsmarkt. Op donderdag werden de advocaten van CMS in München bezocht waarna de groep bij Allianz Global Corporate & Specialty deelnam aan een uitgebreid programma met verschillende sprekers. Op vrijdag bezocht Young Insurance het oude en klassieke hoofdkantoor van de grote herverzekeraar Munich Re voor presentaties, een rondleiding en een lunch met Nederlandse medewerkers van Munich Re. In de middag kreeg Young Insurance een rondleiding in het wereldberoemde complex van BMW (dat dit jaar haar honderdjarige bestaan viert), waarna de Head Insurance van BMW een lezing gaf over al hun risico’s, oplossingen en over de zelfrijdende auto. ’s Avonds en ’s nachts werd er samen gegeten en gedronken in de betere bierkelders van München.

Het was een leuke groep en de sfeer was goed. Er zijn onderling veel nieuwe en goede contacten ontstaan.

Veel dank aan de sponsors van de reis: Amlin, HDI, AIG, Willis, Cunningham Lindsy, Dirkzwager advocaten & notarissen, Survey Linq, Schouten Zekerheid, EMN en Lengkeek Laarman & De Hosson.

Auteur: Peter van Huizen

